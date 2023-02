À 73 ans, Bruce Springsteen lance une tournée mondiale

LE JOURNAL | Bruce Springsteen et son E Street Band ont démarré en grande pompe leur première tournée en six ans mercredi soir à Tampa en Floride.

Devant une foule de 20 000 amateurs, le Boss est remonté sur scène pour la première fois en six ans en raison de la pandémie.

Getty Images via AFP

Il a lancé le bal avec l’hymne rassembleur No Surrender suivi de ses grands classiques Born to Run, Rosalita, Dancing in the Dark et des titres de son dernier album Letter To You, lancé en 2020.

@springsteen opens his first show with the E Street Band since 2017 with “No Surrender.” Stay tuned to @SPIN for a full report. pic.twitter.com/LchsYIRjLA — Jonathan Cohen (@brainofjoacohen) February 2, 2023

Une force de la nature

Selon les critiques, Bruce Springsteen a offert une prestation convaincante et émouvante même si son groupe semblait un peu rouillé par six années d’inactivité.

Pour le magazine Rolling Stone, Springsteen a reconquis rapidement son public en parvenant à créer des moments d’intimité avec lui. En solo avec sa guitare, il a interprété ses plus récentes chansons, a rappelé des moments de sa vie et rendu hommage à ses amis musiciens disparus, tels Jeff Beck et David Crosby.

Pour le magazine Billboard, Springsteen demeure une force de la nature. À 73 ans, il dégage toujours une énergie étonnante même s'il semble un peu plus raide que dans sa jeunesse.

Getty Images via AFP

C’était le premier d’une série de 60 concerts aux États-Unis et en Europe. La tournée se poursuiva jusqu’en juillet. Aucun concert n’est prévu au Canada.