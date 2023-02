Alicia Moffet brille sur la scène du MTelus

Alicia Moffet a brillé de mille feux jeudi soir sur la scène du MTelus pour donner le coup d’envoi officiel de sa toute première tournée en salle de sa carrière.

La chanteuse de 24 ans est montée sur les planches de la salle montréalaise peu après 21h où un public survolté et déjà conquis trépidait d’impatience.

Apparue dans un halo lumineux, l’autrice-compositrice-interprète y a présenté une bonne partie de son répertoire, notamment les titres de son plus récent EP «Intertwine», sorti en mars 2022, comme «Your Knife», avec laquelle elle a ouvert le spectacle et «Run to you», gardée pour la dernière portion du concert.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

La jeune chanteuse a également joué les incontournables de son premier album «Billie Ave» (2020), dont «Take Control», «Open up» - une chanson qu’elle réapprit à aimer en la jouant en show – et «Lullaby», en plus de présenter des projets sur lesquels elle travaille ou a travaillé, entre autres la reprise de Drake «Hold On, We’are Going home». Un projet réalisé avec Amazon Music, qu’elle a chanté en duo avec Pelch. C’est d’ailleurs ce dernier qui a réchauffé la salle en attendant l’arrivée de la starlette.

Elle a aussi présenté sa nouvelle «Didn’t try» sur laquelle elle y aborde sa séparation avec le père de sa fille, qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

Si pour les premières chansons, la chanteuse a semblé un peu ébranlée par l’émotion de se retrouver une deuxième fois en carrière au MTelus, elle a rapidement pris ses aises sur la scène qu’elle a habitée pleinement tout au long de la soirée, prenant même le temps de faire un TikTok avec la foule sur «Flowers» de Milley Cyrus. La chanteuse s’est aussi montrée chaleureuse et loquace à l’égard de son public lors de ses nombreux apartés, se permettant de rigoler avec lui et d’expliquer certains segments.

Vers la fin de son concert, l’interprète avait aussi prévu un numéro dans lequel elle reprenait certains de ses «cover» les plus populaire sur YouTube, au début de sa carrière. Un segment gagnant dans lequel la foule réunie jeudi soir au MTelus s’est montrée très bruyante, chantant à tue-tête l’ensemble des pièces jouées.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

Rejoint sur les planches par Zach Zoya, sur la pièce «Addicted», l’ex-participante de «La voix» a aussi reçu la visite de FouKi, avec qui elle a repris le titre «Ciel» - au grand bonheur des fans qui ont brandit leur cellulaire pour capter la prestation - et Jamie Fine avec qui elle a interprété en duo le titre «Never Wanted This».

Sur la scène, la chanteuse était accompagnée de ses musiciens et amis de longue date Oliver Savoie-Campeau à la batterie, Vincent Gendron et Maxime Lévesque aux guitares et guitare basses., sous la direction de Gabriel Thibault.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

Alicia Moffet poursuit sa tournée «Intertwine» à travers la province jusqu’au moins le mois de novembre. Elle s’arrêtera à l’Imperial Bell de Québec les 23 et 24 février.