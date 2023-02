Après quatre saisons à Noovo: «La semaine des 4 Julie» tirera sa révérence le 6 avril

Dans neuf semaines, Julie Snyder tirera définitivement la plogue de «La semaine des 4 Julie». Son talk-show diffusé à Noovo, qui aura alors plus de 360 épisodes au compteur, ne reviendra pas l'automne prochain.

L’animatrice et productrice l’a dévoilé jeudi soir en direct sur son plateau alors qu’elle recevait ses amis, Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, qui produisent les séries «Mégantic», qui débarquera sur Club illico le 9 février, et «Désobéir: le choix de Chantale Daigle», qui sera disponible sur Crave dès le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme.

Le dernier rendez-vous de l’animatrice de 55 ans sera diffusé le 6 avril prochain.

Julie Snyder, qui dit que sa «plus longue et plus belle histoire d’amour» est avec le public, explique sur Facebook qu’elle «prendr[a] une pause» à la fin de la saison «pour revenir avec de nouveaux projets» et de «nouvelles surprises».

La nouvelle n’est pas passée inaperçue, notamment auprès de l’animateur de «Tout le monde en parle», Guy A. Lepage, qui a salué son amie sur Instagram. Il a écrit: «On a commencé à faire de la télévision en même temps à TQS en 1986. Elle est devenue immensément populaire au fil des années, animatrice puis productrice, les deux en même temps ou séparément. Presque 40 ans plus tard, elle est toujours là. Aujourd’hui [Julie Snyder] a annoncé qu’elle arrêtait son talk-show en avril. Elle a plein d’autres productions, c’est pas le travail qui manque, mais je sais comment elle se sent aujourd’hui. Mais "the show must go on" et demain elle va défoncer d’autres murs. Il faut autant de courage et de détermination pour démarrer un projet que l’arrêter. Go Julie, go. Xx».

Depuis le début de sa carrière à TQS – ancêtre de Noovo – à la fin des années 1980, Julie Snyder a piloté les émissions «Sortir», «L’enfer, c’est nous autres», «Le poing J», «Vendredi c’est Julie» (en France), «Le banquier», «Star Académie» et «L’été indien».