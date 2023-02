Ariane Roy remporte le premier prix Mouffe

La plus récente récipiendaire du Félix de la révélation de l’année au Gala de l’ADISQ, Ariane Roy, est la première lauréate du nouveau prix Mouffe.

Créé l’été dernier par le Théâtre Outremont en hommage à la célèbre actrice-parolière et metteure en scène québécoise Mouffe, ce prix assorti d’une bourse de 10 000 $ vise à souligner l’excellence de la chanson francophone chez les artistes de la relève.

Originaire de Québec, l’autrice-compositrice-interprète Ariane Roy a été l’heureuse élue parmi 143 candidatures.

JOEL LEMAY / AGENCE QMI

Elle a lancé son premier album, Medium plaisir, au début de 2022. « (Elle) s’est illustrée avec son univers original et fougueux, le plaisir qu’elle a à jouer avec la langue, son audace dans ses choix artistiques et son assurance sur scène », peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant la nouvelle.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Ariane Roy est âgée de 25 ans et a commencé à attirer l’attention en 2000 à la suite de la parution de son EP Avalanche et de sa participation à la finale des Francouvertes. Elle a depuis remporté des prix remis par le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, par la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec et un prix collégial. Elle est en lice dans la catégorie de l’album francophone de l’année en vue de la prochaine remise des prix Juno.