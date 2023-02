Austérité budgétaire des libéraux: «on a été floués»

Floué. C’est le sentiment qui habite l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, sur la question des surplus budgétaires liés à l'austérité qui a régné sous le gouvernement Couillard.

«On a été floués par le fait qu’il y en avait des surplus et qu’on l’a appris après l’élection. Imagine toutes les choses que j’aurais pu faire correctement si dans les deux dernières années du mandat (...) on avait utilisé les surplus à bon escient dans les grands réseaux que sont la santé et l’éducation», a-t-il lancé à l’émission «La Joute» jeudi après-midi.

M. Barrette réagissait à la sortie de l’ancien ministre des Finances, Carlos Leitao, qui a avoué dans un balado à Gérald Fillion, avoir des «regrets» sur les compressions budgétaires.

Yasmine Abdelfadel et Marc-André Leclerc reviennent sur les déclaration de l'ancien ministre de la santé Gaétan Barrette via QUB radio :

«Je suis content qu’il l’ait dit Carlos, parce qu’il a raison. On est allés trop vite, on aurait dû aller lentement, réajuster le tir», a-t-il ajouté.

«Nous les ministres, jamais, jamais on n’a eu une seule indication pendant le mandat qu’on avait des surplus. Comment tu penses qu’on s’est senti quand on réclamait des budgets et qu’on a appris, une semaine après l’élection de 2018, qu’il y avait des surplus de 7,6 milliards de dollars?»

«Le moment de la politique qui est gravé le plus fermement dans ma mémoire (...) c’est quand je me suis présenté, après le budget, devant le secrétaire du Conseil du Trésor et Martin Coiteux et que je leur ai dit : "je ne peux pas, avec ce budget, reconduire l’année prochaine les services qu’on a donnés l’année dernière, c’est juste pas possible". La réponse que j’ai eue de Martin Coiteux c’est: "c’est un autre débat, ça coute trop cher, c’est ça ton budget"», a raconté l’ancien ministre.

Il pense d’ailleurs que Martin Coiteux s’en sort bien dans les circonstances.

«La personne aujourd’hui qui est le plus confortable c’est Martin Coiteux alors que c’est lui qui devrait être le plus inconfortable parce que c’est lui qui disait non avec énergie.»

Voyez le reste de son intervention dans la vidéo ci-dessus.