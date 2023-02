Circovirus HCirV-1: quel est ce nouveau virus qui inquiète les experts?

Un nouveau virus, qui cause des problèmes respiratoires, rénaux, dermatologiques et reproductifs, a été détecté pour la première fois en France chez une patiente sous traitement immunosuppresseur.

Il s’agit de la première découverte d’un circovirus chez l’être humain. Cette famille de petits virus à ADN, identifié chez des espèces animales dans les années 1970, suscite l’inquiétude chez la communauté scientifique qui a documenté la découverte dans la revue Emerging Infectious Diseases.

Faut-il s’inquiéter de son apparition? Voici ce qu’il faut savoir.

Hépatite mystérieuse

L’Institut Pasteur, le groupe de recherche qui a découvert le virus, indique que «si le passage des virus animaux vers les humains est régulièrement rapporté dans la littérature scientifique, il est rare qu’un virus nouveau soit identifié en Europe chez un patient».

Ce virus, nommé provisoirement Human Circovirus 1 (HCirV-1), a été découvert chez une femme de 61 ans qui a développé une hépatite inexpliquée.

«Elle avait été doublement greffée cœur et poumons 17 ans plus tôt. Nous avons pu avoir accès à de nombreux échantillons sur plusieurs années», explique Marc Eloit, l’un des auteurs de l’étude entourant le circovirus et responsable du laboratoire Découverte de pathogènes à l’Institut Pasteur

Des échantillons de tissus infectés ont été prélevés chez la femme afin qu’ils soient l’objet d’un séquençage. Ce procédé a permis aux chercheurs d’identifier la séquence ADN du virus. Le virus a causé des dommages à son foie en infectant de 2 à 3 % de ses cellules.

L’origine du circovirus n’a pas encore été identifiée, de même que sa source d’infection.

La femme a pu guérir en suivant un traitement antiviral.

Meilleur diagnostic

Un test PCR spécifique a été développé afin de pouvoir diagnostiquer des hépatites d’origine inconnue.

«Pour adapter le traitement et le suivi des patients, il est essentiel pour nous de connaître la cause de l’hépatite, et notamment de savoir si elle est virale», estime Anne Jamet, une autre collaboratrice de l’étude.

Notons que de nombreux enfants au Royaume-Uni et en Irlande ont développé une hépatite aiguë en avril dernier, selon l’OMS.

Alors qu’un vaccin contre les circovirus existe pour certains animaux, aucun traitement n’existe présentement pour immuniser les humains.