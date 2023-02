Comment agir dans la séparation de couple de mon fils?

Mon fils s’est séparé de la mère de ses enfants il y a quelques années. Aussi loin que je me souvienne, les choses ne se sont jamais bien passées entre eux. Il y a toujours eu beaucoup de colère et de violence verbale, bien que je n’en ai jamais été témoin.

Mon fils adore ses enfants, et lorsqu’il les voit, il s’occupe très bien d’eux. Il leur fait de la bonne bouffe, les emmène faire toutes sortes d’activités, et son amie de cœur participe beaucoup lors des échanges entre le père et les enfants, car elle les aime beaucoup.

L’ex-conjointe de mon fils semble peu apprécier sa présence dans la vie de mon fils, et surtout celle de ses enfants, et en conséquence leur cause souvent des problèmes. Je dois aussi souligner qu’elle n’a jamais apprécié notre famille et provoquait souvent des chicanes lorsqu’ils nous visitaient quand elle était encore avec mon fils.

Le pire dans tout ça, c’est qu’actuellement elle refuse à mon fils de voir ses enfants. La question que je me pose est la suivante : peut-elle priver ses enfants de voir leur père, parce que les deux adultes qu’ils sont ne peuvent pas se tolérer ?

J’ai pensé essayer de communiquer avec elle afin d’adoucir la situation, mais j’ai tellement peur que ce soit mal perçu, autant par mon fils que par elle, que j’ai plutôt décidé de ne rien faire. Je suis bien triste de cette situation, car moi aussi ça me prive de voir mes petits-enfants, vu que je ne les voyais que lorsqu’ils visitaient leur père. Que me conseillez-vous de faire ?

Merci de me lire

Je ne crois pas qu’intervenir directement auprès de votre ex-belle-fille serait une bonne idée. D’autant moins que vos relations avec elle ne semblent jamais avoir été bonnes. Par contre, elle ne peut pas empêcher les enfants de voir leur père. J’imagine qu’il doit y avoir une décision judiciaire qui stipule les droits de chacun des parents, et votre fils aurait intérêt à s’adresser au tribunal pour les faire respecter.

En ce qui vous concerne comme grand-parent, je vous mentionne qu’il existe un organisme qui s’appelle L’Association des grands-parents du Québec qui pourrait vous renseigner sur vos droits à vous vis-à-vis de vos petits-enfants.