Comment secourir quelqu’un qui ne veut pas l’être?

Je suis la mère d’une fille de 14 ans avec qui j’ai toujours eu une relation étroite. Je ne l’ai pas élevée dans le luxe, mais sur le plan humain, nos échanges valent de l’or puisqu’elle se confie à moi et me fait participer à sa vie sociale. Fille rassembleuse, elle prend part à beaucoup d’activités à son école secondaire. Et comme on habite un quartier cosmopolite, elle a des amies qui viennent d’un peu partout dans le monde. Elle a noué une relation étroite avec une jeune fille qui lui a livrée des confidences. Des confidences qu’elle m’a dévoilées et qui sont à dresser les cheveux sur la tête.

Tout de suite j’ai dit à ma fille qu’il fallait dénoncer ça à la DPJ, mais elle me dit que son amie refusera. D’autant plus qu’elle lui avait demandé de garder le secret sur les confidences qu’elle lui a faites. Qu’est-ce que je fais avec ça maintenant, alors que ma conscience m’inciterait à procéder pour que cette jeune fille vive enfin une vie normale ?

Mère aux abois

C’est une situation délicate et ce serait dommage de procéder à un signalement à la DPJ sans un minimum de précautions pour ne pas briser la relation entre ces deux ados. Pourquoi ne pas faire appel à la Fondation Marie-Vincent où on travaille avec des enfants ayant subi des abus. On pourra certainement vous indiquer une marche à suivre.