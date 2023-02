BOUCHER POULIN, Françoise



À Saint-Lambert, le 9 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Françoise Boucher, épouse de feu M. Richard Poulin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude (Denis), Andrée (Sylvie) et Marc; ses frères, Willie (Andrée) et Robert (Louise); ses petits-enfants, Mélanie, Caroline, Sarah, Élizabeth et Philippe; ses arrière petits-enfants, Tristan, Camélia, Marie-Ange, Hemrick, Jade, Josh et Adam; ses neveux et nièces, belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 février 2023 de 10h à 11h30 au complexe funéraireLes funérailles auront lieu ce même jour à 11h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Lambert-sur-le-Golf pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer div. Québec serait apprécié en sa mémoire.