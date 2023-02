Défi 28 jours: 8 mocktails pour accompagner votre pause en février

Oh, oui ! Les mocktails, ou cocktails sans alcool, peuvent être aussi délicieux que leurs versions alcoolisées. On en trouve au menu de plusieurs bars et restaurants. Il est également possible d’en faire à la maison. Voici quelques précieux conseils pour devenir un pro de l’art du mocktail.

« Je conseille de travailler avec des ingrédients de qualité, du vrai jus, de bons sirops. Il faut penser aux textures pour compenser l’effet liquoreux de l’alcool qui est absent en ajoutant une portion de smoothie, des bulles, ou un émulsifiant comme du blanc d’œuf ou un émulsifiant végane. Et tout comme pour un cocktail alcoolisé, toujours chercher l’équilibre entre les saveurs amères, sucrées, acides. » - Jessica Côté, propriétaire de Kwe Cocktails.

« Utiliser de bons spiritueux sans alcool comme base est un bon truc, comme par exemple les produits Noroi, leader de la catégorie sans alcool ! Grâce à notre technologie et nos façons de faire, on arrive à créer des produits de grande qualité, très fidèles à l’arôme des alcools qui les inspirent. » - Jonathan Robin, propriétaire de la Distillerie Noroi.

« Il est important de traiter les mocktails comme de vrais cocktails ! On peut les travailler autant au niveau des arômes que de la présentation, en choisissant un verre spécial, en mettant des glaçons et des garnitures. Pour reproduire le petit côté saisissant de l’alcool, je suggère d’ajouter quelque chose de piquant, une tranche de jalapeno, un peu de poivre ou d’épices. » - Anton Dutot, fondateur et mixologue en chef de Tap Tap Cocktail.

Flora

Par le Clubby, Bar Le Capitole

Photo fournie par Clubby Bar Le Capitole / Photo prise par Maxime Provost

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 oz de jus de canneberge

3⁄4 ozde jus de pamplemousse

3⁄4 oz de sirop de miel

1⁄4 oz de jus de citron

1⁄4 oz d’eau de fleur d’oranger

2 gouttes d’amer de canneberge

Feuilles de menthe

Mûres

Jardin d'hiver

Par la mixologue Alima Henri-Traoré, pour le restaurant Bivouac

Photo fournie par Restaurant Bivouac

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 oz de sirop à l’eau de rose et au poivre

1⁄2 oz de jus de lime

1⁄2 oz de jus de canneberge blanche

1⁄4 oz de blanc d’œuf

Concombre et basilic écrasé

Un trait de tonic

TECHNIQUE

Tout mettre dans le shaker avec 1 glaçon, bien agiter pendant 45 secondes puis verser dans le verre.

Nojito

Par Maxime Boivin, auteur du livre Mocktails et chroniqueur à Salut Bonjour

Photo fournie par Maxime Boivin /Photo prise par Elizabeth Gartside

INGRÉDIENTS

4 cubes de lime

1 tige de menthe fraîche

1 oz de sirop simple

7 oz d’eau pétillante

TECHNIQUE

Dans le verre de service, piler les cubes de lime afin d’en tirer le jus. Frotter la menthe entre les mains sans la froisser pour exprimer les arômes sans l’amertume.

Déposer la menthe dans le verre. Ajouter des glaçons puis le reste des ingrédients. Remuer à l’aide d’une cuillère. Remplir de glaçons à nouveau, garnir d’une rondelle de lime et d’un brin de menthe et servir.

Fleurs & Citron

par Kwe Cocktails

Photo fournie par Kwe cocktails

INGRÉDIENTS

3⁄4 oz de sirop Bleuet Lavande Kwe cocktails

3⁄4 oz de jus de citron

1 trait d’amer aromatique floral (par exemple Amer Kebek Fleurs)

4 oz d’eau pétillante

TECHNIQUE

Remplir un verre de glace. Ajouter les ingrédients dans le verre. Mélanger délicatement à la cuillère et ajouter une branche de lavande pour décorer.

Country sour

Par le mixologue Alec Besner, pour la Distillerie Noroi

Photo fournie par Distillerie Noroi

INGRÉDIENTS

2 oz d’Esprit-du-Tennessee Noroi (spiritueux non alcoolisé à saveur de whisky)

1⁄2 oz de sirop d’érable

1 oz de jus de citron frais

3 traits d’émulsifiant végane Noroi (en remplacement du blanc d’œuf)

Eau pétillante

TECHNIQUE

Verser tous les ingrédients dans un shaker. Ajouter des glaçons et agiter vigoureusement.

Filtrer pour enlever les glaçons et agiter à nouveau. Verser dans un verre de type Highball rempli de glaçons. Décorer d’une tranche de citron déshydratée.

Mocktail Whiskey Sunrise

Par HP Juniper, Spiritueux sans alcool

Photo fournie par HP Juniper / Photo prise par Caroline Lachapelle

INGRÉDIENTS

2 oz de Single Malt HP (spiritueux non alcoolisé à saveur de whisky)

3⁄4 tasse de jus d’orange

1⁄4 tasse d’eau pétillante à saveur de pamplemousse

1⁄2 oz de sirop de grenadine

Glaçons

Canneberges fraîches et tranches d’orange pour garnir

Martini Vibrante Spritz

Par Martini

Photo fournie par Martini

INGRÉDIENTS

3 parts de Martini Vibrante (apéritif non alcoolisé à l’orange bergamote italienne)

1 part de jus de pamplemousse

Compléter avec du soda

Glace

Une lanière de zeste de pamplemousse pour décorer

El Chapo

Par Anton Dutot, fondateur et mixologue en chef de Tap Tap Cocktail

Photo fournie par Tap Tap Cocktail / Photo prise par Robbie Photographe

INGRÉDIENTS

1 oz d’Aperitivo sans alcool Esprit-d’Italie Noroi

1 à 3 de tranches de jalapeno

1 1⁄2 oz de jus de pamplemousse

1⁄2 oz de sirop simple

1⁄2 cuillère d’extrait de vanille

1⁄2 oz de jus de lime

Glace

TECHNIQUE

Couper un quartier de pamplemousse et le faire glisser autour du bord du verre. Plonger le rebord du verre dans du sel et éliminer l’excès. Dans un shaker, écraser les tranches de jalapeno, ajouter les autres ingrédients, secouer et filtrer. Verser le cocktail et rajouter de la glace dans le verre. Décorer avec le quartier de pamplemousse. Santé !