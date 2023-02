Estephan rêve à 30 000 amateurs

C’était une pesée agréable. Le moment parfait pour retrouver Jean-Luc Legendre et Francis Paquin de RDS, Frédéric Daigle de la PC, Matthieu Casavant de Punching Grace et TVA Sports.

Y avait aussi Virginie Assaly, la vice-présidente d’Eye of The Tiger Management.

Et Marc Ramsay, Samuel Décarie et les autres encore un peu poqués par le décalage horaire après le retour de Londres.

À part une exception mexicaine, tout le monde a fait le poids. Et en fait, tout le monde était de bonne humeur. À part Jean-Charles Lajoie, mais Jici n’était pas au casino.

Camille Estephan était content, lui, de la tournure des événements. BoxRec a accordé cinq étoiles au gala du 23 mars dont la finale mettra en vedette Christian Mbili. Mary Spencer fera un retour et tout le gala est à l’avenant.

Quant au gala de ce soir avec Erik Bazinyan en demi-finale et Yves Ulysse jr en finale, c’est tout vendu. Max Truman de BPM Sports a mis la main sur la dernière paire de billets. Malheureusement, on n’a pas trouvé une chaise assez solide pour Georges Laraque.

Lundi, lors de la conférence de presse habituelle, Camille Estephan a déclaré qu’il espérait organiser un événement capable d’attirer 30 000 spectateurs au Stade olympique en 2024.

UN DÉFI

Hier, certains confrères encore ébranlés par la déclaration sont revenus à la charge. Estephan ne s’est pas défilé. Au contraire !

« Je l’ai dit avec un objectif en tête. Me mettre un défi. Une obligation. Avoir un rêve. Sans un rêve à réaliser, on ne fait jamais rien de grand », a-t-il dit avec un sourire.

« Le potentiel est là. Le marché va se remettre de la covid. Nous avons les athlètes qui sont de classe mondiale. Il faut maintenant que nos boxeurs gagnent les gros combats dans lesquels ils seront impliqués. Arslanbek Makhmudov est cinquième dans la WBC, tout juste devant Anthony Joshua. Il va être impliqué dans un combat en mai aux États-Unis. Ceux qui sont devant lui vont s’affronter et ça va libérer une position. Makhmudov, nous l’espérons, pourra alors être impliqué dans un combat de championnat.

« Je vous le dis, une défense de ce championnat contre un Joshua ou un autre des gros noms des poids lourds pourrait attirer 30 000 personnes avec une carte bien remplie avec de très bons boxeurs », explique Estephan.

S’il y avait 21 105 spectateurs au Centre Bell pour une équipe poche, tout doit être possible, je suppose.

BETERBIEV À MONTRÉAL ?

Au détour d’une conversation, Estephan a insisté sur le fait que son groupe Eye of The Tiger Management était intéressé à présenter le prochain combat d’Artur Beterbiev à Montréal si la possibilité se présentait.

« Je suis convaincu que ce sera Dmitry Bivol malgré les problèmes causés par la décision de la WBC de bannir les boxeurs russes des grands combats sanctionnés par l’organisme. C’est le combat que tout le monde veut. Reste à voir ce que va décider Canelo Alvarez qui a l’option pour une revanche contre Bivol », ajoute Estephan.

Certains vont faire des gorges chaudes en lisant les propos d’Estephan.

Faudrait rappeler que Jean-Yves Perron, directeur de la RIO en 1980, a juste rêvé à un énorme combat de boxe.

Le 20 juin 1980, Roberto Duran affrontait Sugar Ray Leonard. Au Stade olympique devant bien plus que 35 000 personnes.

Le combat, c’est la vie

Erik Bazinyan a tellement l’air fragile. Ce n’est pas le bon mot. Vulnérable. Il mesure six pieds et un pouce, mais on cherche ses muscles. Il est élancé, mince, mais il doit frapper fort, son ratio de knock-out est de 75 pour cent.

Vulnérable ? Peut-être. Si je me fie à ses yeux qui sont ceux d’un homme tranquille, père et époux modèle. Quand on le voyait avec son père et sa petite famille dans la belle église arménienne le long de la 15 avant d’arriver à Laval, il était impossible de s’imaginer que ce grand garçon tranquille gagnait sa vie dans un ring de boxe.

Puis, là, le regard brun semble encore plus profond quand on sait qu’il a perdu son père il y a quelques mois. C’était son père, son ami, son confident. Celui qui lui parlait de l’Arménie, des terres, des gens.

LE RETOUR

Bazinyan a passé des années à se battre contre le gouvernement arménien, qui lui interdisait de retourner dans la patrie de ses ancêtres parce qu’il n’avait pas complété son service militaire obligatoire avant de venir s’installer au Canada.

Pour ses combats, il portait les couleurs de l’Arménie, souvent, il affichait le drapeau arménien pour amadouer les autorités gouvernementales en montrant qu’il était un fils fier.

« Après la mort de mon père, il y a quelques mois, j’ai pu retourner dans le pays. J’y suis resté deux mois, le temps de régler toutes ses affaires familiales », expliquait-il hier.

Il porte encore le deuil. C’est évident. La peine est encore vive. Mais ce combat de ce soir contre un Alantez Fox, un adversaire de 6 pieds et 5 pouces qui s’est battu en championnat du monde il y a 15 mois, lui permet de retrouver ses repères.

« Je suis bien concentré. Ce combat, c’est la vie qui reprend », dit-il.

Mais la voix est douce. Pas croyable qu’il sera impitoyable dans le ring.

DANS LE CALEPIN–Yves Ulysse fils a un client pas commode du tout. En fait, Ulysse est loin d’avoir une ballade dans le parc municipal contre Gabriel Gollaz Valenzuela.