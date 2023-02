Froid extrême: les refuges pour sans-abri se préparent

En prévision des froids extrêmes attendus au Québec vendredi et samedi, les refuges pour sans-abris déjà sous pression s’activent en plus de devoir s’adapter à la pénurie de main-d’œuvre.

Depuis quelque temps, la Mission Old Brewery doit afficher complet à raison de deux soirs par semaine.

Dans les conditions de froid extrême comme ce qui s’annonce dans les deux prochains jours, les organismes se voient dans l’obligation d’accepter tous ceux qui se présentent pour se réchauffer.

Une navette ira à la rencontre des gens dans la rue, une initiative de la Mission Old Brewery.

«Je ne sors pas quand il fait -20. C’est trop dur et j’ai peur. Je suis bien insécure face à ça», répond un bénéficiaire de la Mission.

Il prévoit d’ailleurs faire du bénévolat pour passer la journée et la nuit au chaud.

Émilie Fortier, directrice des services d’urgence et de réaffiliation chez Mission Old Brewery explique qu’: «il y a un défi pour nous de relocaliser et de pouvoir transporter les gens. On est en débordement depuis plusieurs semaines, il y a moins d’haltes-chaleur qu’il n’y en avait dans les années dernières, par contre, une initiative de la Ville de Montréal a été mise en place pour aider à contrer cette pénurie de places».

Deux sites temporaires, offrant une centaine de places supplémentaires, seront ouverts à compter de jeudi soir.

Il s’agit du Centre du Plateau et le YMCA Centre-ville à Montréal.