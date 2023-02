Justin Trudeau, le multirécidiviste

Justin Trudeau est un étrange personnage. Un phénomène mystérieux quasi inexplicable.

Depuis son élection en 2015, il n’a raté aucune occasion de prouver sa vacuité intellectuelle et d’enchaîner les scandales.

Affront

Il y a eu l’affaire Aga Khan, les déguisements honteux, et les blackfaces. Il y a eu les scandales de conflits d’intérêts avec SNC-Lavalin et WE Charity. Trudeau a été visé par des allégations d’inconduite sexuelle envers une journaliste. Il a provoqué une crise diplomatique avec la Chine.

Puis il y a eu les fiascos du système Phénix et de ArriveCan, la crise des passeports et l’injustifiable pénurie de médicaments contre le rhume. Sans oublier l’ingérence chinoise dans les élections de 2019 pour laquelle Trudeau plaide l’ignorance, et ses déficits à répétition qui font exploser la dette.

Maintenant, on apprend qu’Ottawa non seulement a déjà versé 100 millions à McKinsey, mais lui a aussi accordé un contrat pharaonique jusqu’en 2100.

Et comme un affront n’attend pas l’autre, M. Trudeau a nommé Mme Elghawaby, une québécophobe décomplexée, comme représentante spéciale à Ottawa. Les Québécois sont outrés de cette nomination, mais Trudeau préfère ménager la susceptibilité de sa protégée plutôt que de considérer les griefs pourtant légitimes de millions d’électeurs.

Miracle

Trudeau est un multirécidiviste des bombes politiques. Aucun politicien n’aurait survécu à autant de scandales, alors par quel miracle se maintient-il toujours en poste ?

Le miracle, c’est que trop d’électeurs lui vouent une fidélité aveugle et une complaisance immodérée. Quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, il obtient systématiquement l’absolution inconditionnelle. Il le sait et il en profite outrageusement.

Mais jusqu’à quand accepterons-nous son odieux mélange de dilettantisme et de condescendance? Chose certaine, «Celui qui n’a pas du respect pour lui-même n’a pas droit d’en exiger des autres» (Jean-Claude Delamétherie). Alors, espérons que les récentes affaires formeront la légendaire goutte d’eau qui fera finalement déborder le vase des électeurs!