«La cabane isolée»: entrez à vos risques et périls

Suspense psychologique et non d’horreur, «La cabane isolée» est l’adaptation du roman «The Cabin at the End of the World» de l’Américain Paul Tremblay.

Filmé en gros plans claustrophobes par un M. Night Shyamalan en forme, le long métrage débute par une scène où la petite Wen (Kristen Cui), en vacances avec ses deux pères, Eric (Jonathan Groff) et Andrew (Ben Aldridge), passe des vacances dans la fameuse cabane isolée du titre. Elle est en train d’attraper des sauterelles afin de les étudier.

Puis Leonard (Dave Bautista, absolument parfait) arrive. Géant musclé et intimidant, l’homme réussit néanmoins à parler à Wen. Mais trois autres étrangers (Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn et Rupert Grint) arrivent et ils sont armés. Leurs armes moyenâgeuses et leur aspect menaçant ne font rien pour rassurer la famille, d’autant qu’ils pénètrent dans la maison par effraction et ligotent les pères.

Mais voilà. C’est la fin du monde, du moins c’est ce qu’ils prétendent, et il faut que Eric, Andrew et Wen décident qui d’eux trois doit mourir pour sauver l’humanité. Le marché est tellement gros – malgré des images catastrophiques montrées par toutes les chaînes d’information – que le couple n’y croit pas. Débute alors entre Leonard, Eric et Andrew une espèce de duel psychologique particulièrement intense.

Depuis 1999 et son premier film, «Le sixième sens», chaque nouveau long métrage de M. Night Shyamalan est mesuré à cette aune. «La cabane isolée» est-il aussi bon que «Le sixième sens»? Non. Que «Signes»? Non. Que «L'Indestructible» alors? Toujours pas. Et «Verre»? «La cabine isolée» est meilleur. Heureusement.

La décision du cinéaste de modifier la fin du roman l’oblige à justifier son choix. Et à s’appesantir un peu lourdement sur le processus de décision, très judéo-chrétien, des deux hommes. On aurait souhaité mieux, ou, au moins, plus original.