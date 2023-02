«L’amour du football est encore là»: Laurent Duvernay-Tardif réfléchira à son avenir dans la NFL dans les mois à venir

Laurent Duvernay-Tardif est de retour à la maison après avoir savouré le bonheur d’un retour avec les Jets de New York en pleine saison. Le moment de se prononcer avec certitude sur son avenir n’est pas pour tout de suite.

C’est un «Doc» en grande forme qui a longuement discuté avec le Journal. Après tout, il a encore misé sur lui-même et gagné son pari.

Après de longs mois loin du football, il s’est entendu avec les Jets à la mi-novembre et a d’abord rejoint l’équipe d’entraînement. Après quelques semaines, il était ramené sur l’alignement régulier et a même retrouvé son poste de garde à droite partant pour le match du 1er janvier, à Seattle.

Quant à savoir si cette réussite l’incite à vouloir revenir au jeu ou plutôt à quitter sur une bonne note, il faudra patienter.

«L’amour du football est encore là. J’ai encore la passion, mais je dois peser les pour et les contre», a-t-il confié.

En position de choisir

Pour le joueur de ligne offensive, qui aura 32 ans la semaine prochaine, le processus s’annonce donc similaire à l’an dernier. Autrement dit, aucune presse pour l’instant.

«Je ne suis pas en recherche active de contrat. Je veux me replonger dans mes projets ici et voir ce qui pourrait arriver cet automne. Si en cours de route je sens que je n’ai plus la passion du football ou que je ne m’entraîne plus comme je devrais, je prendrai les décisions en conséquence.

«Mon état d’esprit, c’est que j’ai atteint un point dans ma carrière où j’ai gagné le privilège de me mettre dans des situations comme je me suis mis cette année. Il n’y a qu’une petite portion de joueurs qui atteignent ce point-là, après neuf ans dans la NFL», a-t-il fait valoir.

Opportunités tardives

Durant la saison morte l’an dernier, plusieurs équipes ont manifesté de l’intérêt au printemps, mais Duvernay-Tardif souhaitait attaquer sa résidence en médecine pendant l’été. À l’automne, trois équipes, dont les Jets, désiraient toujours ses services.

«L’an passé à cette période de l’année, j’avais le même discours que maintenant. Un moment donné, je verrai si le téléphone arrête de sonner ou simplement si j’ai plus à perdre qu’à gagner de retourner au football. Je ne suis pas encore en mode réflexion. J’ai eu le choix l’an dernier. On verra si je l’ai ou pas cette année», a-t-il commenté.

Photo d'archives, Getty Images via AFP

Le marché des joueurs autonomes se mettra en branle le 15 mars, mais encore là, ce n’est rien pour énerver le vétéran de neuf saisons dans la NFL.

«Je ne suis pas dans le profil de joueurs pour le marché des agents libres. Je fais plus partie du profil pour aller bonifier une équipe en cours de route. Je suis très heureux dans cette catégorie. Je comprends maintenant l’impact physique de tout le football qui se joue avant de jouer un match qui compte pour vrai.»

Aucun regret

Quant à sa deuxième expérience avec les Jets, Duvernay-Tardif se réjouit d’avoir sauté dans le train même si les wagons ont déraillé. Les Jets ont perdu leurs six derniers matchs pour terminer avec un dossier de 7-10 et ont été exclus des séries.

«C’est une déception, c’est sûr. Tu as toujours des aspirations collectives et personnelles. Côté équipe, ça a été décevant de vivre cette séquence de défaites qui nous a empêchés de nous rendre en séries. C’est partagé avec ma satisfaction individuelle d’avoir pu retrouver un poste de partant. Je reste très privilégié et je n’ai aucun regret.»

Dans les mois à venir, Duvernay-Tardif n’aura pas que son avenir sur le terrain en tête. Entre la médecine familiale et la santé publique, son cœur balance aussi.

«Pour bien choisir, je dois me donner le temps d’y penser pour avoir comment je peux utiliser la plate-forme que j’ai bâtie dans la NFL pour promouvoir quelque chose qui me tient à cœur», a conclu le Docteur.

De tout cœur avec les Chiefs

On peut sortir Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs, mais on ne peut sortir les Chiefs de Laurent Duvernay-Tardif.

Le Montréalais a beau avoir passé les deux dernières saisons chez les Jets, il reste qu’il ne peut s’empêcher de se réjouir en voyant son ancienne équipe se retrouver au Super Bowl 57, face aux Eagles de Philadelphie.

Duvernay-Tardif a été repêché en sixième ronde par les Chiefs et il est demeuré avec eux jusqu’à la mi-saison en 2021, remportant au passage le Super Bowl en février 2020.

Photo d'archives, AFP

Dans les dernières semaines, il s’est rendu à Kansas City, en compagnie de sa conjointe Florence, pour la première fois depuis qu’il a été échangé afin de régler quelques dossiers et d’encourager les Chiefs en séries.

«Je jasais avec des anciens coéquipiers qui habitent à Kansas City, mais qui ne sont plus avec les Chiefs et tout le monde vit différemment la coupure. Moi, je suis retourné là avec un grand sourire aux lèvres, j’étais tellement content!», a-t-il réagi.

Toujours dans le cœur des gens

Duvernay-Tardif a passé quatre jours dans sa ville d’adoption et il a constaté qu’il n’avait pas été oublié.

«C’était important pour moi de revenir, de prendre quelques jours pour aller dans tous les restaurants et toutes les petites places qu’on aimait, puis d’aller au match.

«Tout le monde nous a accueillis à bras ouverts. Je me suis tellement fait accrocher souvent par des gens dans la rue qui me disaient Welcome back Doc! J’ai eu le motton plusieurs fois. C’est le fun de voir que tu as laissé une marque dans cette ville», s’est-il réjoui.

Un gros défi

Duvernay-Tardif ne s’est pas mouillé au jeu des prédictions, mais il ne peut faire autrement que de réaliser l’ampleur du défi qui attend les Chiefs.

«Le Super Bowl, c’est souvent qui a l’équipe la plus complète et il y a pas mal de blessés chez les Chiefs. Ça va dépendre comment ça évolue dans les prochaines semaines, mais les Eagles ont l’air très dominants aussi. Ça va être un très bon match», a glissé celui qui ne cache pas son parti pris.

«Je suis content pour les Chiefs. Tu ne peux pas ne pas vouloir que ces gars-là aient du succès. C’est solennel quand je les regarde. Je vis du stress, du bonheur, c’est un mélange d’émotions.

«C’est le fun de savoir que j’ai fait partie de ce mouvement-là et d’avoir contribué à bâtir tranquillement la réputation des Chiefs. Mon histoire dans le football est beaucoup à Kansas City.»