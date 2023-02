L’entreprise montréalaise Lightspeed perd 1 milliard $

Si les revenus augmentent chez Lightspeed, l’entreprise montréalaise affiche tout de même une perte de 814 M $US au troisième trimestre en raison de la chute de son action et de la perte de valeur de ses récentes acquisitions.

Cette perte est plus de 10 fois supérieure aux attentes des analystes, qui avaient prévu qu’elle serait de 73 M $US.

Le spécialiste de la gestion des inventaires et de la vente, autant en ligne qu’en magasin, continue donc de perdre de l’argent.

Le secteur des technologies passe un mauvais quart d’heure en Bourse, où l’appétit des investisseurs est plus petit depuis quelques mois.

Une vague de licenciements a d’ailleurs déferlé chez des géants comme Shopify, Alphabet (Google), Amazon et Microsoft, autant que chez Lightspeed, qui a remercié 300 employés, ou 10 % de sa main d’œuvre, le mois dernier.

« La réduction des effectifs n'est jamais une décision facile, mais c'était une décision nécessaire qui renforce nos bases pour la croissance future », a déclaré le PDG Jean-Paul Chauvet lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, jeudi.

Malgré cette perte de plus de 1 milliard de dollars canadiens, Lightspeed maintient une de ses prévisions phares : elle deviendra rentable lors de l’exercice 2024, du moins en matière de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA).

Le BAIIA s’est soldé par une perte de 5,4 M $US au troisième trimestre, alors que les revenus ont atteint 188,7 M $US. Ils avaient été de 152,7 M $US à la même période l’an passé.

À 11h40 jeudi, l’action de Lightspeed reculait de 7,56 % à 23,00 $ à la Bourse de Toronto.

Un chouchou

Lightspeed est un des chouchous du monde de la finance québécoise.

En juillet dernier, alors que le titre de l’entreprise était malmené en Bourse, le ministère de l’Économie de Pierre Fitzgibbon a acheté en secret pour 49 millions $ d’actions.

Ce coup de pouce de Québec s’ajoute aux quelque 200 millions $ de fonds publics injectés dans l’entreprise au cours des dernières années.

La Caisse de dépôt et Investissement Québec ont notamment investi plus de 40 M$ ensemble dans Lightspeed en 2015, puis la Caisse a misé un autre 170 M$ en 2017, ce qui en fait le plus important actionnaire de l’entreprise à plus de 14 %.