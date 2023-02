Les Raiders s’attendent à de l’intérêt pour Derek Carr

Les Raiders de Las Vegas sont prêts à fermer le chapitre Derek Carr avec l’équipe et ont été très ouverts à propos de leur intention d’échanger le vétéran quart-arrière. Les appels ne devraient pas tarder selon le directeur général Dave Ziegler.

Les formations de la NFL en quête d’un pivot sont assez nombreuses pendant cette saison morte. Les Jets de New York et les Colts d’Indianapolis pourraient cogner à la porte. Carr est encore sous contrat pour deux saisons après avoir signé une entente de trois ans et 120,5 millions $ en avril.

«Cette semaine au Senior Bowl, tout le monde est là. C’est un bon moment pour avoir ces conversations. Il y aura des gens intéressés par Derek Carr. Ça ne fait aucun doute, a expliqué Ziegler en entrevue avec la radio SiriusXM, jeudi. Il a été un bon joueur de football dans cette ligue pendant longtemps. Comme je l’ai déjà dit, il est un être humain phénoménal, et nous verrons où tout cela ira.»

Les Raiders ont choisi de laisser Carr sur le banc au profit de Jarrett Stidham pour les deux derniers matchs de la saison 2022. Las Vegas a été écarté du portrait des éliminatoires en raison de sa fiche de 6-11.

Le joueur de 31 ans a passé toute sa carrière avec la franchise, effectuant ses débuts en 2014 alors qu’elle évoluait à Oakland. Il a complété 64,6 % de ses passes pour un total de 217 touchés, étant aussi victime de 99 interceptions. L’an dernier, il a amassé 3522 verges par la voie aérienne pour 24 majeurs.