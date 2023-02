Libéré à cause d’une erreur de la police

Un homme de 19 ans du Luxembourg a évité de près la prison à cause d’une erreur de la police, malgré les six kilos de drogues et les 35 000 euros – plus de 50 000 $ – retrouvés chez lui.

Le 28 décembre dernier, les policiers d’Athus au Luxembourg ont procédé à la perquisition du domicile d’un jeune couple, a rapporté le média belge 7sur7.

Chaussures de marque, machine à compter les billets, 35 000 euros en liquide, 5 kg de cannabis et 600 grammes de cocaïne: il n’en a pas fallu plus pour que le jeune homme soit placé sous arrestation. Ce dernier a été accusé de trafic de stupéfiants.

Malgré cela, le jeune homme de 19 ans a été libéré parce que les policiers auraient fouillé son domicile sans mandat de perquisition, ce qui équivaut à un vice majeur de procédure, a fait valoir son avocat, Me Olivier Martins.