Ovechkin : un match des étoiles en famille

FORT LAUDERDALE | Alex Ovechkin sort de la rencontre des médias et il croise des partisans dans le lobby de l’hôtel. Il marche vers la sortie avec le plus vieux de ses deux garçons, Sergeï.

• À lire aussi: Match des étoiles: Alexander Ovechkin et Sidney Crosby feront équipe

• À lire aussi: Nick Suzuki dresse un bilan de ses premiers mois comme capitaine du Canadien

Pour une rare fois, le capitaine des Capitals de Washington ne monopolise pas toute l’attention. Sergeï, un petit bonhomme de quatre ans, attire aussi les regards. Avec l’intensité digne de son célèbre père après un but, fiston offre une bonne tape dans la main d’un partisan assez âgé qui éclate de rire.

Au même moment, Ovechkin avait un immense sourire dans le visage. Un sourire qui traduisait tout son bonheur de partager cette semaine des étoiles, une huitième participation pour lui, avec son garçon.

« Sergeï reconnait déjà les visages de quelques joueurs, mais il sera encore plus excité vendredi quand il rentrera dans le vestiaire, a dit Ovechkin lors de sa mêlée de presse. Il a hâte de voir les joueurs. Il aura beaucoup de plaisir, tout comme moi. »

« Avant d’arriver ici, il me posait un paquet de questions, a enchaîné le numéro 8 des Capitals. Il est heureux. Ça me fait chaud au cœur de voir ça. L’an dernier, j’avais renoncé au match des étoiles à Vegas en raison d’un test positif à la COVID-19. Je peux me reprendre cette année. »

Ovechkin a aussi un autre garçon : Ilya. Mais à deux ans, il est trop jeune pour explorer les coulisses d’un match des étoiles.

Gretzky : le prochain objectif

À 37 ans, Ovechkin a du gris et du blanc dans sa chevelure depuis déjà plusieurs saisons. Si le poids des années se fait ressentir au niveau capillaire, ce n’est pas le même phénomène sur la glace.

Il reste toujours un redoutable marqueur. Après 52 matchs, il a marqué 32 buts et récolté 54 points. Il cogne de plus en plus à la porte d’un record qu’on croyait imbattable : les 894 buts de Wayne Gretzky.

« Je ne crois toujours pas que c’est possible de battre ce record, a répliqué Ovechkin en souriant. J’y vais un match à la fois, une journée à la fois. »

« Ovi deviendra le meilleur marqueur de tous les temps, a prédit le gardien du Lightning, Andreï Vasilevskiy. Je l’ai aidé dans sa quête en donnant quelques buts contre lui. »

Vasilevskiy, l’un des meilleurs gardiens de la LNH, s’est fait déjouer à onze reprises par son compatriote.