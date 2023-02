Savez-vous reconnaître les signes de maltraitance?

Les personnes aînées forment une partie croissante du paysage démographique du Québec. Parfois vulnérables et isolées, certaines personnes aînées ont besoin que l'on soit plus attentif à elles et à leurs besoins au quotidien.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2019, près de 6% des personnes aînées vivant à domicile au Québec ont déclaré avoir vécu au moins un type de maltraitance au cours de la dernière année. Il s’agit de 78 900 personnes.

Afin de prévenir et de signaler ces situations, le gouvernement du Québec souhaite vous encourager à reconnaître les situations de maltraitance dans le but d’accroître votre vigilance.

Comment reconnaître la maltraitance?

Getty Images/iStockphoto

La maltraitance est définie comme une attitude, une parole, un geste ou un défaut d’action appropriée, singulier ou répétitif, qui se produit dans une relation avec une personne où il devrait y avoir de la confiance.

Lorsque du tort ou de la détresse sont causés envers une personne aînée, et ce, de manière intentionnelle ou non, on peut parler de maltraitance. Celle-ci peut d’ailleurs prendre plusieurs formes:

psychologique;

physique;

sexuelle;

matérielle ou financière;

organisationnelle;

âgisme;

violation des droits.

Les conséquences de la maltraitance chez les personnes aînées peuvent être perçues à court ou à long terme.

De plus, même si certains facteurs de risque et de vulnérabilité peuvent accroître la possibilité de vivre de la maltraitance, personne n’est à l’abri d’une telle situation.

Que faire en cas de maltraitance ?

Getty Images/iStockphoto

D’abord, il faut se rappeler que la maltraitance envers une personne aînée est inacceptable et doit être dénoncée. En effet, toute personne aînée a droit au respect de son intégrité physique et psychologique ainsi qu’au respect de ses choix et de ses capacités.

En portant une attention particulière aux situations potentiellement maltraitantes des personnes aînées et autres personnes majeures en situation de vulnérabilité de votre entourage, vous pouvez contribuer à prévenir les problèmes et apporter de l’aide à une personne qui souhaiterait dénoncer une situation de maltraitance.

Enfin, sachez que depuis le 6 avril 2022, la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité a été bonifiée afin de protéger davantage les personnes aînées et leurs proches.

Du soutien par téléphone

Getty Images/iStockphoto

En cas de questionnements, de doute ou de situation de maltraitance, les personnes aînées ainsi que leurs proches peuvent appeler la Ligne Aide Abus Aînés (LAAA), une ligne téléphonique nationale d’écoute et de référence spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées.

Celle-ci offre des services à la population, mais également aux professionnels, et ce, peu importe le secteur d'activité. Disponible en français et en anglais, la LAAA est accessible de 8h à 20h, 7 jours sur 7. Il s’agit de la ressource d’aide à privilégier en cas de besoin.

Pour y mettre fin, il faut la voir et en parler! Apprenez-en davantage sur la maltraitance envers les personnes aînées en visitant le site du gouvernement du Québec.