Subventions à de gros pollueurs: une aide nécessaire, dit Charette

Il faut aider les entreprises à faire face au coût carbone qui leur est imposé au Québec, a dit le ministre le ministre de l’Environnement Benoît Charette pour défendre les subventions accordées à de gros pollueurs, dont la très prospère pétrolière Suncor.

«Ces entreprises-là au Québec sont soumises à un coût carbone qui ne leur est pas imposé ailleurs dans le monde. Le Québec encore aujourd’hui est un des rares États à avoir mis un prix sur le carbone. Il faut les aider à faire face à cette obligation-là», a dit M. Charette, jeudi, dans les couloirs du parlement.

Le gouvernement Legault a annoncé mercredi l’octroi de plus de 18 millions de dollars en subventions à six grands pollueurs du Québec, pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

La pétrolière albertaine Suncor, qui exploite une raffinerie à Montréal, recevra 3,2 millions $ pour analyser et mettre en oeuvre des mesures d’atténuation des émissions de GES. Parmi les autres bénéficiaires, on compte le géant minier Rio Tinto (9,3 millions $), le producteur de chaux Graymont (2,3 millions $) et le cimentier CRH (2,1 millions $).

À la question de savoir s’il est indécent de soutenir financièrement des entreprises polluantes qui font de gros profits, M. Charette a répondu : «D’aucune façon».

«C’est un secteur qui doit être appuyé comme le secteur des transports. Le transport, c’est 43-44$ de nos émissions. L’industrie, c’est 30% de nos émissions», a-t-il ajouté.