Un joli récit initiatique

Maxime Le Flaguais et la jeune Lilou Roy-Lanouette forment un duo père-fille attachant dans le film Rodéo, un récit initiatique tendre et touchant, magnifiquement mis en image par la réalisatrice Joëlle Desjardins Paquette.

Amateur de rodéos de camions, Serge (Maxime Le Flaguais) a toujours rêvé d’amener sa fille de 9 ans, Lily (Lilou Roy-Lanouette), en Alberta pour lui faire découvrir le légendaire Badlands World’s Best Truck Rodéo, le plus gros festival de camionneurs au pays. D’autant plus que depuis qu’il s’est séparé de la mère de Lily, Serge n’a pas souvent la chance de passer du temps avec elle.

Et malheureusement, la relation entre Serge et son ex ne semble pas sur le point de s’améliorer. Après s’être disputé violemment avec le nouveau chum de celle-ci, Serge est bien conscient qu’il risque de perdre la garde de Lily. Sur un coup de tête, il décide donc d’aller la chercher à son cours de karaté pour lui annoncer qu’il l’amenait en voyage avec elle à bord de son camion Kenworth pour aller participer au rodéo des Badlands.

Serge jure à Lily qu’il a obtenu la permission de sa mère pour ce voyage. Mais la vérité, c’est qu’il a orchestré son plan en secret, sans prévenir personne pour passer du temps avec sa fille. D’abord emballée par l’idée de ce périple père-fille, Lily montrera des signes d’inquiétude au fur et à mesure que le voyage avance. Et Serge, quant à lui, commencera à regretter son geste en constatant que l’étau se referme peu à peu sur lui.

Prometteur

Ayant grandi avec un père qui a travaillé pendant 50 ans chez Kenworth, la réalisatrice Joëlle Desjardins Paquette s’est inspirée de souvenirs d’enfance pour coécrire – avec Sarah Lévesque – le scénario de ce premier long métrage fort prometteur. Connaissant visiblement bien son sujet, la cinéaste brosse un portrait sans complaisance de l’univers des camionneurs en injectant à la fois de la tension et de la poésie à son récit.

Si son film nous touche droit au cœur, c’est en grande partie grâce au jeu naturel de son tandem d’acteurs. Dans son premier rôle au cinéma depuis Piché : entre ciel et terre, en 2010, Maxime Le Flaguais impressionne en interprétant avec justesse ce père impulsif qui multiplie les mauvaises décisions par amour pour sa fille.

Quant à la jeune Lilou Roy-Lanouette, découverte il y a quelques années dans le Jouliks de Mariloup Wolfe, elle crève l’écran dans la peau de cette fillette attachante, mais déchirée entre ses deux parents.

Rodéo ★★★1⁄2

Un film de Joëlle Desjardins Paquette

Avec Maxime Le Flaguais et Lilou Roy-Lanouette