Un tout inclus «bien-être» en République dominicaine

Aux abords de la belle plage de sable blanc de Bávaro de Punta Cana, un nouveau concept de forfait tout inclus a vu le jour. En quête d’équilibre et de bien-être tant pour le corps que pour l’esprit, nous sommes allés tester le premier complexe hôtelier «bien-être» de Meliá sous le soleil dominicain.

Tout récemment rénové, le Meliá Punta Cana Beach Resort s’est transformé l’année dernière en un établissement de bien-être immersif. « On voulait aller beaucoup plus loin que le forfait tout inclus pour adultes seulement. Avec la pandémie, on a compris à quel point les gens étaient en quête d’endroits pour des vacances, oui, mais aussi pour vraiment prendre soin d’eux à différents niveaux », a expliqué Sara Ranghi, directrice de la gestion de la marque espagnole Meliá pour les Amériques, lors de notre passage.

Bien-être pour tous

Ainsi, dès l’arrivée, on reçoit un calendrier quotidien d’une variété d’activités qui ont pour but de prendre soin de soi. Rien d’obligatoire et, contrairement à d’autres hôtels, on n’y trouve pas d’activités festives durant la journée avec musique intense. Ici la détente, la conscience de son corps et de soi et l’aspect spirituel prévalent! Au-delà de la plage et des piscines, on peut donc pratiquer le Hatha yoga ou encore le Vinyasa yoga, avec différents professeurs spécialisés, la thérapie par les jus avec une nutritionniste, le step, le pilates, la fabrication artisanale ou création joaillière, le bain d’argile ou encore la méditation. Nous avons particulièrement apprécié les activités de yoga sur la plage et l’étonnant moment de détente et de méditation avec bols tibétains.

Cinq types d’espaces bien-être ont donc été aménagés à travers le site de l’hôtel afin que les clients puissent connecter à leur développement physique, mental, spirituel, émotionnel, social et environnemental.

D’abord, les espaces sociaux où les clients peuvent échanger et se regrouper selon des intérêts similaires : yoga, randonnées en vélo en groupe (on apprécie d’ailleurs les nombreux vélos mis à notre disposition), ateliers dans le jardin botanique, de cuisine ayurvédique ou quant à la culture dominicaine, par exemple. Des experts proposent aussi sporadiquement des rituels tainos, des thérapies holistiques ou encore des ateliers médicaux sur le moringa, cet arbuste tropical aux différentes propriétés. Mentionnons qu’il est aussi possible de tranquillement festoyer en soirée, le bar situé près du lobby s’animant et proposant spectacles et soirées dansantes.

Les espaces silencieux favorisent la lecture, la peinture ou la détente, avec des aires de repos notamment dans des hamacs ou balançoires et sont ponctués de « hug me trees ». Nous avons un gros coup de cœur pour ces magnifiques arbres fromagers à enlacer qu’on trouve un peu partout ainsi que le très joli et apaisant jardin de lotus!

Les espaces personnels sont quant à eux constitués des suites du «The Level Wellness», toutes récemment rénovées. Elles sont pensées pour maximiser la détente avec notamment un purificateur d’air, de l’aromathérapie et un curieux filtre de douche à la vitamine C qui permet de profiter de douches sans chlore, riches en nutriments et maximisant l’hydratation du corps.

Les espaces culinaires maximisent sur les en-cas énergétiques et une cuisine saine avec des portions raisonnables, offrant également des options bio, végan et végétaliennes.

Quant aux espaces sensoriels, ils sont mis de l’avant par le très beau YHI Spa. Difficile de ne pas décrocher totalement et succomber au charme lorsqu’on y pénètre et que nos narines sont titillées par le délicieux parfum floral embaumant le spa.

L’hôtel Meliá Punta Cana Beach Resort en bref

Un vaste jardin avec un hôtel!

Étant l’une des premières propriétés à s’être installée le long de la belle plage de sable blanc de Bávaro, l’hôtel se démarque vraiment par l’étendue de son site et sa végétation luxuriante, un fait plutôt rarissime à Punta Cana. Autre avantage majeur, le complexe est si vaste que lorsque l’hôtel est rempli (465 chambres) on ne le sent franchement pas.

En chiffres

4 1⁄2 étoiles

18 ans et

465 chambres

1 gym

4 piscines

1 spa

7 bars et 6 restaurants

Accès aux 6 restaurants du Meliá Caribe Beach, tout juste à côté

1 golf de 27 trous à proximité, le Cocotal

L’expérience The Level

Comme dans d’autres Meliá, la section VIP offre une expérience davantage luxueuse que dans les reste de l’hôtel. Une attention personnalisée est portée à la clientèle qui a des accès exclusifs à des zones privées (restaurant et bar sur le toit Quimera, piscine et aire à la plage privées) et peut jouir d’autres avantages et commodités («check in» et «check out» privé, service aux chambres gratuit et service d’un concierge, par exemple). À noter que les soins de spa sont inclus pour les clients séjournant dans les suites pendant cinq nuits ou plus (un service par séjour) ou encore dans les «suites bien-être» (un soin par jour, par personne). On aime!

