Un voyage en famille à l’eau à cause d’un site de vente louche

Après trois ans de pandémie, le rêve d’une famille de Victoriaville de faire un voyage en Thaïlande a été anéanti par une arnaque sur un faux site de vente de billets d’avion.

• À lire aussi: Dans la rue une fois à destination

« Nos bagages sont faits, mais on ne part pas, on se fait à l’idée... », déplore Isabelle Vézina, victime d’une arnaque s’élevant à plus de 5400 $.

Les préparatifs du voyage familial allaient bon train pour elle, son conjoint, Anthony Comtois, et leur fils, Charlot, presque 4 mois. Les vaccins avaient été faits, il ne manquait que le passeport de bébé pour réserver leurs billets d’avion.

Le 19 janvier, habitués à trouver des aubaines de dernière minute, les deux conjoints se sont rendus sur la page internet de JetCost et ont ensuite été redirigés vers un second site, The Flight Makers, où ils font l’achat de leurs billets.

Le soir même, ils ont un mauvais pressentiment à la suite d’un appel de The Flight Makers et ont contacté aussitôt leur compagnie de carte de crédit pour annuler leur achat. Après vérification, l’émetteur de la carte les a avisés que la transaction n’était pas suspecte, rassurant un peu le couple.

Après trois jours sans nouvelles de The Flight Makers, Mme Vézina a multiplié les appels à la compagnie et s’est fait sans cesse raccrocher la ligne au nez.

De nombreux avis Google mentionnent d’ailleurs que le service à la clientèle chez The Flight Makers est exécrable et d’autres disent même que le site est carrément frauduleux.

Lundi dernier, jour de leur départ, leur institution bancaire a entamé le remboursement des billets d’avion qu’ils n’ont jamais reçus.

« On est très frustrés, c’est un projet pour lequel on avait travaillé fort [...] on est en train de penser qu’on ne pourra pas faire ce voyage-là », explique celle qui veut, par son témoignage, éviter à d’autres de se retrouver dans la même situation.

Phénomène connu

L’Association des agents de voyages du Québec est au courant du phénomène.

« Il y a des gens qui nous appellent quotidiennement, parce qu’ils sont victimes d’une arnaque ou parce qu’ils se trouvent dans une situation problématique », déplore Éric Boissonneault, vice-président de l’association.

Option consommateurs, pour sa part, rappelle qu’il est préférable de faire affaire avec des professionnels pour l’achat de billets d’avion.

« Souvent, les gens sont à la recherche d’aubaines et peuvent se retrouver à consulter des sites qui sont carrément frauduleux [...] Quand c’est trop beau pour être vrai, habituellement ça l’est », mentionne Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option consommateurs.

La méfiance est de mise

Même son de cloche du côté de l’École des sciences et de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.

« Idéalement, il faut être méfiant et faire affaire avec des sites connus. À tout le moins, acheter sur des sites canadiens pour s’assurer d’avoir des recours en cas de problème », explique le professeur titulaire Benoit Duguay.

JetCost et The Flight Makers n’avaient pas répondu aux questions du Journal au moment de mettre sous presse.

Évitez les surprises

Examinez votre facture avec minutie avant de faire un paiement ; certains fraudeurs peuvent utiliser des noms d’entreprises déjà existantes.

Il est préférable de faire affaire avec un agent de voyages pour réserver ses vacances. En cas de problème, vous pouvez vous y référer pour du soutien.

Il est recommandé de se renseigner sur un vendeur ou une entreprise avant de procéder à un achat en ligne.

Source : Centre antifraude du Canada, Association des agents de voyages du Québec et la Sûreté du Québec.