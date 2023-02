Une relationniste québécoise aux Grammys grâce à Stranger Things

« C’est un rêve de petite fille qui se réalise », lance la relationniste de presse québécoise Karine Delage. La fondatrice de la Karyzma Agency foulera le tapis rouge de la 65e cérémonie des Grammy Awards, ce dimanche, en compagnie de Nora Felder en nomination comme superviseur musical – meilleure bande sonore pour la série Stranger Things.

« C’est un accomplissement pour moi, en tant que relationniste de presse en musique, c’était sur ma bucket list, a expliqué au Journal la femme de 41 ans originaire de Montréal-Nord. Tu ne peux pas aller plus haut. »

Photo fournie par Karyzma Agency

Elle prendra l’avion ce matin pour se rendre à Los Angeles afin de rejoindre les deux artistes qu’elle représente qui participeront à la cérémonie : Nora Felder et le musicien, compositeur et producteur américain Ray Angry. Ce dernier offrira une performance pendant la soirée.

Photo fournie par Netflix

La superviseure musicale Nora Felder est en nomination pour son travail sur la bande sonore de la quatrième saison de Stranger Things.

C’est à elle que la chanteuse britannique Kate Bush doit la résurrection et le succès phénoménal de sa chanson Running Up That Hill (A Deal with God) originalement sortie en 1985 et devenue un élément clé dans l’intrigue de la saison 4 de la populaire série.

L’année de Nora Felder

Felder, qui est connue pour son travail sur plusieurs productions, dont Yellowjackets et What We Do in the Shadow, cumule les nominations et les prix. Elle a remporté un Emmy en septembre pour la bande sonore de Stranger Things.

« C’est son année, explique Karine Delage, qui a des clients à Montréal, à New York, à Atlanta, en Floride et à L.A. Me retrouver avec ces deux artistes sur le tapis rouge, c’est déjà un gros gain en soi. Si elle gagne, ce sera simplement wow. »

Son rôle sera d’accompagner les artistes dans tous les événements précédant et suivant la cérémonie de remise de prix. Des brunchs à la répétition du tapis rouge, en passant par les après-fêtes du samedi et du dimanche, dont l’une est organisée par The Roots où sont attendus Missy Elliott, Usher et le pilote automobile Lewis Hamilton.

Un jour, les Oscars

« J’ai travaillé longtemps dans l’industrie pour être rendue là, je suis à mon compte depuis 11 ans », explique celle qui a fait ses premiers pas en journalisme à... l’âge de 8 ans ! Elle avait alors pris l’initiative d’interviewer 150 artistes de l’UDA.

À 13 ans, elle devenait la plus jeune journaliste au magazine 7 jours. En déménageant à Toronto vers l’âge de 20 ans, elle s’est mise à tremper dans le monde des vedettes internationales et à se faire des contacts dans le milieu.

Revenue s’établir à Montréal depuis, elle croit que c’est son entregent et sa manière de traiter ses clients comme des membres de sa famille qui la rendent unique.

« Je sais que je vais aller aux Oscars un jour aussi, ajoute-t-elle. Aller aux Oscars et à Cannes, je serais comblée ! »

♦ La 65e cérémonie des Grammy Awards aura lieu le 5 février à Los Angeles.