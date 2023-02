Volleyball féminin: avant-goût des sélections olympiques au PEPS

Le PEPS de l’Université Laval sera le théâtre du Championnat continental de volleyball féminin de la NORCECA du 29 août au 3 septembre.

En plus des Canadiennes qui occupent le 14e rang mondial, les Américaines qui ont remporté l’or olympique à Tokyo seront du rendez-vous. Pointant au 9e rang mondial, la République dominicaine sera également à surveiller.

Porto Rico, le Mexique, Cuba, Trinité-et-Tobago (championnes des Caraïbes) et le Costa Rica (championnes d’Amérique centrale) compléteront le tableau composé de huit équipes.

Le tournoi de Québec constituera la préparation finale avant les qualifications olympiques qui réuniront les 24 meilleures au monde en septembre.

Si le Canada a très bien fait chez les hommes en se qualifiant pour la première fois pour deux Jeux olympiques consécutifs à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, l’équipe féminine a longtemps éprouvé des ennuis avant de signer le meilleur résultat de son histoire lors du dernier championnat mondial.

Objectif réaliste

Vicky Savard croit que le Canada s’en va dans la bonne direction. La dernière participation aux Jeux remonte à 1996 à Atlanta alors que Josée Corbeil était la plus jeune joueuse de l’équipe.

« Les Jeux de Paris en 2024 sont notre objectif à 100 % et c’est réaliste de croire en nos chances », a affirmé l’ancienne joueuse étoile des Carabins de l’Université de Montréal qui évolue sur la scène professionnelle depuis sept ans et qui est en attente de son visa pour retourner en République tchèque.

« Lors des deux derniers cycles, l’équipe était un peu jeune et il y a eu plusieurs changements à la tête du groupe au cours des dix dernières années. »

« L’équipe progresse bien et le noyau se solidifie, d’ajouter Savard qui s’est jointe au programme national en 2021 à l’âge de 28 ans. Notre entraîneuse Shannon Winzer croit à notre projet et elle a recruté des filles qui ont l’état d’esprit pour atteindre l’objectif. »

Alan Ahac partage aussi l’enthousiasme de Savard.

« Nos filles sont jeunes et excitées et elles sont en constante progression », a souligné le directeur des événements internationaux à Volleyball Canada.

« La 10e place au mondial est le meilleur résultat à vie et elles ont raté le 8e rang de peu en raison d’un appel controversé. Les Américaines sont dans une classe à part, mais nous avons une bonne chance d’atteindre la finale. »

Grandes ambitions

La présentation de la NORCECA au PEPS pourrait être la première étape avant une compétition encore plus prestigieuse. La Volleyball Nations League (VNL) est dans la mire des organisateurs.

« Québec possède les installations et une communauté de volleyball importante qui pourraient permettre la venue d’un tel événement, a assuré Ahac. La visite des installations m’a impressionné. »

♦ Cet intérêt pour le volleyball sera mis en évidence ce vendredi soir alors que le PEPS sera rempli au bouchon avec 3200 spectateurs pour un duel entre le Rouge et Or et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.