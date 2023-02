Banh mi de porc grillé et mayonnaise Kewpie

Ce sandwich vietnamien servi dans un pain en étonne plus d’un !

À la suite de la colonisation française du Vietnam, la baguette est restée un incontournable au Vietnam. Préparé avec de la farine de blé et de la farine de riz, ce pain de mie craquant est ensuite garni de viande grillée et marinée dans une sauce aux huîtres, de poisson et d’autres épices traditionnelles. Généralement complété de légumes marinés et d’une petite mayonnaise épicée, ce sandwich vietnamien est exceptionnel. Pour plus de texture, ajouter des échalotes frites à la toute fin !!!

Bon appétit !

