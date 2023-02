Barrfly : Une nouveauté québécoise non alcoolisée et minutieusement préparée

Février est le moment idéal pour découvrir la toute nouvelle boisson non alcoolisée Barrfly, récemment lancée par l’entreprise lavalloise Groupe Geloso.

Avec elle, il est plus cool et tendance que jamais de consommer des produits non alcoolisés. Cette nouvelle option permet de boire et de fêter sans compromis et sans les effets négatifs de l’alcool.

Entièrement produite au Québec et certifiée Aliments préparés au Québec, cette gamme de mocktails, sans gluten, véganes et conçus avec des arômes naturels

ne comporte que 60 calories et beaucoup moins de sucre (de 25 % à 50 %) que les cocktails alcoolisés prêts à boire.

Deux formats, quatre saveurs

Fidèles aux saveurs authentiques des cocktails alcoolisés, les boissons Barrfly sont offertes en canettes et en deux formats (1 x 355 ml ou 4 x 355 ml) et on peut notamment en retrouver dans les supermarchés Metro et IGA.

Barrfly vous propose quatre succulentes variétés qui plairont à tous :

• Gin Tonic Fraise-Rhubarbe : Au goût de fraise, de rhubarbe et de genièvre, elle est unique en son genre. C’est bien plus qu’un simple Gin Tonic.

• Piña Colada : Avec ses notes de noix de coco, d'ananas, de vanille et de rhum, cette saveur vous transportera dans le Sud. Tout le plaisir d’un délicieux Piña Colada, sans la culpabilité.

• Sunny Margarita : Ce mélange parfait de téquila et de lime ensoleillera votre journée. Son goût rafraîchissant de margarita est à consommer sans limites.

• Mojito Fruit de la passion : Vous retrouverez dans ce surprenant prêt-à-boire des notes de menthe, de rhum, d’ananas et de fruit de la passion. Sans gluten, végane et avec des arômes naturels.

Site Web: barrfly.ca