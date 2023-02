Concernant les lenteurs de notre gouvernement

Je suis une femme de 73 ans qui fut adoptée en bas âge par des parents absolument merveilleux. J’ai d’ailleurs attendu leur décès à tous deux pour faire une démarche de recherche pour connaître mes parents biologiques. Sinon les deux, du moins ma mère.

J’ai frappé un mur, car ma mère n’était absolument intéressée à me connaître. Ça m’a fait une peine immense. Mais victoire ! Voilà que le gouvernement a voté en juin 2022, le projet de loi 2 qui va forcer les parents biologiques à dévoiler leur identité.

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi une loi votée en 2022 ne sera en force qu’en 2024. Ça n’a juste pas de bon sens de nous faire attendre comme ça vous ne pensez pas ?

Peur de mourir avant de savoir ma vérité

Le ministère de la Santé et des Services sociaux explique ce long délai par « ... la nécessité de réviser toutes ses pratiques ainsi que de modifier ses formulaires, en plus d’avoir à former les intervenants et diffuser l’information à la population. »