COVID-19 : peu de décès et les hospitalisations continuent de chuter

Au moment où le Québec voit ses hospitalisations liées à la covid-19 fondre quotidiennement, la province enregistre quatre décès supplémentaires.

• À lire aussi: COVID-19: cinq décès de plus au Québec et des hospitalisations toujours en baisse

Avec 1408 personnes atteintes du virus dans les hôpitaux de la province (-31), dont 24 aux soins intensifs (-1), on peut dire que la situation semble s’essouffler un peu. Il y a d’ailleurs peu de nouveaux décès dans le bilan de vendredi publié par Santé Québec. Ainsi, on recense 1 décès survenu il y a deux à sept jours et trois survenus il y a plus d’une semaine.

Dans les centres de dépistages, 524 nouvelles infections ont été détectées alors que 45 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement.

Dans le réseau de la santé, 2210 travailleurs sont toujours absents en raison du virus, que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultat.