Des cafetières qui bouillonnent

Ces cafetières italiennes que l’on dépose sur la cuisinière, pour que l’extraction se fasse, créent des cafés espressos riches en saveurs tout en ajoutant du style dans la cuisine.

La différente

Photo tirée de aerolatte.com

Le modèle Aerolatte Caffè Porcellana se différencie de la cafetière italienne traditionnelle, par ses deux parties distinctes. La base en aluminium émaillé et le verseur en porcelaine dans lequel le café est extrait se séparent pour faciliter le service. Peut contenir 250 ml de votre boisson chaude préférée.

▶ amazon.ca > 58,63 $

L’originale

Photo tirée de boutique1101.com

Alessi suggère la cafetière 9090 du designer Richard Sapper, dont l’originalité réside non seulement dans sa forme particulière, mais aussi dans sa base élargie maximisant la chaleur, son bec anti-goutte et son verrou à levier permettant d’ouvrir la cafetière d’un simple geste de la main.

▶ boutique1101.com > 340 $ (3 tasses) et 380 $ (6 tasses)

L’acier inox

Photo tirée de laguildeculinaire.com

Cette cafetière espresso en acier inoxydable The London Sip, conçue pour durer longtemps et pour préserver le goût du café, concocte un café espresso riche et puissant doublement filtré. Sa large poignée, orientée vers l’extérieur, maintient les doigts à l’écart de la plaque de cuisson pour éviter les brûlures. Offert en argent, noir ou cuivre.

▶ laguildeculinaire.com > 35,95 $ (3 tasses), 53,95 $ (6 tasses), 72,95 $ (10 tasses)