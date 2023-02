Des licenciements malgré un coup de pouce de 21,3M$ de Québec

Un an après avoir reçu un prêt de 21,3 millions $ du gouvernement Legault, le détaillant en ligne Ssense de Montréal a licencié 68 salariés, a constaté Le Journal.

Les employés touchés ont quitté l’entreprise la semaine dernière, indique un document du ministère de l’Emploi.

La société mère de Ssense, le Groupe Atallah, n’a pas répondu, hier, aux nombreux messages laissés par Le Journal dans le but d’obtenir des explications à propos des suppressions de postes. Selon le site LinkedIn, l’entreprise compte plus de 1700 salariés, la grande majorité au Québec.

Aide discrète

Fondée en 2003 par les frères d’origine palestinienne Rami, Firas et Bassel Atallah, Ssense est une entreprise de vente en ligne spécialisée dans les vêtements de grandes marques, particulièrement les griffes de luxe.

En 2021, le groupe a déclaré au New York Times que ses revenus annuels atteignaient 750 millions $ US (1 milliard $ CA). Ses principaux marchés sont les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon et la Corée.

En janvier 2022, le ministère de l’Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon, a accordé un prêt de 21,3 millions $ au Groupe Atallah. L’aide n’a jamais été annoncée publiquement.

Une première tranche de 9,3 millions $ du prêt a été versée l’an dernier, une autre de 8 millions $ doit l’être cette année et une dernière de 4 millions $ est prévue l’an prochain.

Le gouvernement n’a pas pu dire, hier, si les sommes restantes allaient être déboursées compte tenu des licenciements.

Automatisation de l’entrepôt

En mai dernier, un porte-parole du ministère de l’Économie, Jean-Pierre D’Auteuil, a indiqué au Journal que l’aide financière de 21,3 millions $ était liée à des investissements visant à automatiser le « nouveau centre de distribution de l’entreprise », situé dans l’ancien siège social du détaillant de chaussures Aldo, dans l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent.

Le Groupe Atallah avait également, à l’époque, refusé de répondre aux questions du Journal.

Selon ses fondateurs, Ssense est l’un des sites de commerce en ligne les plus populaires du monde dans son secteur. Il cumulerait environ 100 millions de pages vues par mois.

En juin 2021, le Groupe Atallah a reçu un investissement non chiffré de la part de la division chinoise de la firme d’investissement américaine Sequoia Capital qui a donné une valeur de 5 milliards $ à l’entreprise.

D’après le registre des entreprises du Québec, les frères Atallah sont toujours les actionnaires majoritaires du groupe, ce qui signifie qu’ils étaient milliardaires, du moins sur papier, en 2021.

Ssense en bref

Fondation : 2003

Revenus (2021) : 1 milliard $

Valeur de l’entreprise (2021) : plus de 5 milliards $

Employés (2023) : plus de 1700

Marques vendues : plus de 500

Principaux marchés : États-Unis, Canada, Chine, Japon, Corée