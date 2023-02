HAMELIN, Bernard



À la Cité de la Santé de Laval, le 19 décembre 2022 à l'âge de 68 ans, est décédé M. Bernard Hamelin.Il laisse dans le deuil, ses frères et soeur : Jean-Guy (Lalatina Kézia Andriantsalama), Daniel (Linda Gravel), Christian (Danielle Juteau) et Lorraine (Yvan Breault), neveux et nièces, cousins/cousines et amis.La famille recevra vos condoléances en présence des cendres à l'église Saint-Vincent de Paul, située au 5443, boulevard Lévesque à Laval, le vendredi 10 février 2023 dès 9h30 et une cérémonie religieuse à la mémoire de Bernard suivra à 10h.