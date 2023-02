[EN IMAGES] Un incendie majeur fait rage à Montréal, une centaine de pompiers sur place

Un violent incendie a éclaté vendredi matin dans un immeuble de la rue Sherbrooke Est près de la rue Carignan, jetant 20 familles à la rue en plein froid.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Les flammes se seraient déclarées vers 7h50 dans un logement du premier étage de l’immeuble. Ce bâtiment de trois étages est composé d'un espace commercial au rez-de-chaussée et de logements sur les autres étages.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Le brassier a pris une si grande ampleur qu’une cinquième alarme a été déclenchée. Il s’agit du niveau d’alarme le plus élevé du Service d’incendie de Montréal (SIM). Une centaine de pompiers ont été appelés sur place, a précisé William Murray, porte-parole du SIM.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Une vingtaine de familles ont été évacuées», a-t-il également indiqué.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Pour le moment, on ignore toujours la cause de l’incendie et s’il a fait des blessés. Au moment d’écrire ses lignes, les pompiers tentaient toujours de maitriser les flammes.

Plus de détails suivront