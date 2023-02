Enquête pour avoir couché avec des mineures: Robert G. Miller démissionne de son poste de PDG

Le fondateur de Future Electronics Robert G. Miller a démissionné définitivement de ses fonctions vendredi sous prétexte de «problèmes de santé très graves», au lendemain d’une enquête journalistique révélant qu’il aurait couché avec des mineures.

«M. Miller nie catégoriquement et avec véhémence les allégations malveillantes portées contre lui et confirme qu'elles sont fausses et totalement infondées, et qu'elles résultent d'un divorce amer. Ils sont maintenant répétés pour un gain financier», a indiqué Future Electronics dans un communiqué.

Cette démission survient au lendemain de la publication d’une enquête de Radio-Canada, qui a révélé que le milliardaire aurait payé pour coucher avec de jeunes filles – souvent mineures – pendant plus de 10 ans.

Les événements auraient eu lieu entre 1994 et 2006 dans de grands hôtels de Montréal et dans une résidence de Westmount. L’homme avait fait l’objet d’une enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à ce sujet en 2008 et 2009, mais n’avait pas été poursuivi.

Même s’il n’était plus impliqué dans les opérations depuis plusieurs années, l’homme de 79 ans a annoncé vendredi qu’il quittera définitivement ses fonctions de président et de chef de la direction pour se concentrer «sur ses très graves problèmes de santé» et «consacrer son attention à la protection de sa réputation», a poursuivi la compagnie par écrit.

Enquête en cours

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal invite toute personne qui aurait été victime du milliardaire québécois Robert G. Miller à contacter ses services.

Les personnes peuvent se manifester à leur poste de quartier, en téléphonant au 514 280-8522 ou en communiquant avec le 911.

«Quiconque souhaite fournir de l’information de façon anonyme et confidentielle peut également le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou par le formulaire disponible sur le site infocrimemontreal.ca», peut-on lire dans un communiqué publié également vendredi.