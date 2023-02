TROTTIER, Soeur Rita, psa



À Montréal, au Pavillon Providence, le 28 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Rita Trottier, de la Communauté des Petites Soeurs de l'Assomption. Elle était la fille de feu Anne-Marie Perreault et feu Abelda Trottier.Outre les membres de sa congrégation, elle laisse dans le deuil ses soeurs Aline, Gilberte (Jean Baptiste Jutras) et Sr Thérèse Trottier (s.m.), sa belle-soeur Henriette (feu Rosaire Trottier), et de nombreux neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655, DE SALABERRY, MONTRÉALle lundi 6 février à 13h, la chapelle sera ouverte à midi. Inhumation au Cimetière Le Repos Saint-François d'Assise, situé au 6893 rue Sherbrooke Est, Montréal.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Orléans, 2166 Avenue d'Orléans, Montréal Qc, H1W 3R9.