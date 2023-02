Fugue d’un ado : la police demande l’aide du public

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour retrouver un jeune homme de 17 ans qui manque à l’appel depuis jeudi.

Jérémie Dupont a été vu pour la dernière fois vers 16h30, dans le secteur du Centre sportif Marc Simoneau, dans le secteur de Beauport.

« Les informations reçues nous indiquent qu’il pourrait se trouver dans le secteur de la Basse-Ville de Québec et qu’il pourrait fréquenter les ressources en itinérance du même secteur », a toutefois indiqué le SPVQ, vendredi midi.

Le jeune homme de 17 ans mesure 6’1’’ et pèse 130 lb. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns courts sur le côté et à l’arrière de la tête, mais longs sur le dessus.

Quand il a disparu, il portait un pantalon de type jogging noir, un coton ouaté gris à capuchon et un manteau bleu.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).