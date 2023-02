Hausse dramatique des commotions cérébrales dans la NFL

L’histoire du quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa est loin d’être unique dans la NFL, car celle-ci a recensé en 2022 une hausse de 18 % des cas de commotion cérébrale comparativement à l’année précédente.

Le médecin en chef de la ligue, Dr Allen Sills, a admis vendredi que le total des blessures de ce type est passé de 126 à 149. Ce dernier nombre constitue une augmentation de 14 % par rapport à la moyenne de 130 affichée entre les saisons 2018 et 2020.

Tel que rapporté par le réseau ESPN, le spécialiste a voulu justifier cette hausse par une modification de la définition associée aux termes «commotion cérébrale» par le circuit Goodell. Après les ennuis vécus dans les semaines 3 et 4 du calendrier régulier 2022 par Tagovailoa, ébranlé sérieusement durant deux matchs en quelques jours, la NFL a modifié certains paramètres de son protocole concernant les blessures à la tête.

«Nous continuons d’être plus prudents et conservateurs dans notre évaluation et notre diagnostic à propos des commotions. Ce n’est pas seulement une opinion. C’est appuyé par des données», a-t-il mentionné, ajoutant que les responsables médicaux de la ligue ont effectué en moyenne par rencontre 1,6 examen sur des athlètes ayant possiblement subi une commotion.

Autres statistiques

Par ailleurs, les informations publiées par la NFL indiquent 52 problèmes de santé de ce type ayant été détectés entre le début des camps d’entraînement et celui du calendrier régulier. Il s’agit d’une hausse de 14 % vis-à-vis l’an 2021, si les totaux de la saison et de la phase hors-concours sont combinés.

Le vice-président de la NFL, Jeff Miller, et Sills ont aussi présenté quelques statistiques sur les blessures toutes natures confondues. Notamment, une diminution de 5,6 % de celles-ci – calendrier préparatoire et saison régulière compris – a été constatée. Les maux aux extrémités basses du corps ont été réduits de 14 % en un an.

Tagovailoa a suivi le protocole quelques fois en 2022, incluant la dernière tard dans la campagne. Il a encaissé un choc pendant un match contre les Packers de Green Bay le 25 décembre et a manqué le reste de la saison, ainsi que le match de premier tour éliminatoire face aux Bills de Buffalo.