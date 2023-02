La fiesta prête pour le frette?

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

L’Igloofest aura rarement aussi bien porté son nom qu’en cette fin de semaine à Montréal où le mercure doit descendre à près de moins 30 degrés Celsius pour un ressenti estimé parfois sous les moins 40.

Depuis sa création en 2007, le festival hivernal de musique électronique du Vieux-Port n’a jamais été annulé pour cause de grand froid.

À moins d’un changement de dernière minute, l’événement aura lieu ce soir. Les festivaliers sont avertis de se couvrir généreusement.

« Nous avons l’habitude du froid, ça fait partie de l’ADN de l’événement », explique Barbara Philip, aux communications de ce festival, qui a l’habitude d’appeler sa clientèle « les guerriers du froid ».

« Je ne peux pas porter de gants, j’ai besoin de mes doigts pour faire mon travail », me dit DJ Tallandskiinny, à qui j’ai parlé avant sa performance hier soir.

Heureusement pour elle, des chaufferettes forment une sorte d’habitacle climatique autour des artistes.

Une sorte de pare-brise de plexiglas devant la console aide à former un effet de cuvette et à bloquer l’essentiel des intempéries.

Des vêtements chauds

À l’intention d’artistes mal préparés, l’Igloofest prévoit un arsenal vestimentaire de tuques, de foulards, de mitaines, etc.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

« En 2019, l’artiste Four Tet s’est produit par moins 30 », se souvient le régisseur Guillaume Mathieu.

« Chaque fois qu’il cessait d’utiliser une table tournante, je passais la soufflette pour ôter la neige. »

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Le parterre est entouré de bâtiments qui coupent (un peu) le vent. Les employés de bars se font dorer la couenne par des radiants rougeoyants.

« Entre leurs pauses dans une roulotte, les préposés passent maximum une heure », dit Julien Brière, le gestionnaire des opérations.

La danse pour réchauffer

Un des effets appréciables de la masse de danseurs : cette effervescence produit beaucoup de chaleur !

« Lorsqu’il fait plus froid, les gens dansent plus fort. »

Je ne doute pas de la vaillance des « Igloofestivaliers », mais quelque chose me dit que le pavillon avec bar (chauffé) sera plus achalandé que d’ordinaire.