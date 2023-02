La liste d'écoute de QUB musique du 3 février 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Charles Laplante de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

La clairière - Vanille ****

Malgré son jeune âge, Rachel Leblanc est une vieille âme. C’est la conclusion que nous pouvons tirer à l’écoute de son magnifique deuxième album. Si les ritournelles indie-pop ensoleillées de Soleil 96 nous rappelaient les années 1970, c’est le folk des années 1960 et la pop baroque qui sont à l’honneur cette fois-ci. L’illusion du voyage dans le temps est parfaite dès l’intro instrumentale (Hop Hop) grâce à la production impeccable d’Alexandre Martel et de l’artiste elle-même. Ensuite, la voix de Vanille nous transporte dans un décor enchanteur et le pouvoir évocateur des arrangements sobres et acoustiques de l’œuvre nous fait rêver de grands espaces et de forêts. Ce n’est pas un hasard. Confinée dans son petit appartement montréalais pendant la pandémie, Rachel s’est mise à rêver à une vie plus rurale. Le résultat de son exil mental vers cette clairière magique est un album doux et aéré qui gagne à être écouté maintes et maintes fois et qui représente un pas de géant dans la carrière d’une artiste qui s’impose définitivement comme LE poids lourd de l’étiquette Bonbonbon. À découvrir au plus vite, si ce n’est déjà fait! (Charles Laplante)

Tiamat, Mon Amour - Greg Beaudin ***1/2

Dans la mythologie mésopotamienne, Tiamat représentait la turbulente étendue d'eau salée qui existait au commencement des temps. Pour les besoins de la cause, Greg Beaudin utilise cette figure déitique pour, semble-t-il, exorciser une peine d’amour difficile. Et ça marche! On se retrouve avec un album de rap champ gauche qui a les blues mais qui n’est pas déprimant. Avec l’aide de Eman, Les Louanges et l’ex-collègue Joe Rocca, entre-autres, celui que l’on connaît également sous le sobriquet de Snail Kid frappe fort. Si le franglais utilisé est un peu difficile à capter à la première écoute, cela reste un détail somme toute assez minime. (Charles Laplante)

Mauvais plis - Andréanne Sabourin-Côté ****

Ces 5 titres se présentent comme une proposition intimiste en mode folk-pop. L’approche se veut par moment dépouillée sur le plan des arrangements. Chaque mot, chaque syllabe susurrée reste à l’avant-plan. Piano et guitare acoustique venant battre la mesure sans jamais ensevelir la prose. Mais lorsque le propos le demande, Andréanne Sabourin-Côté n’hésite pas à y aller d’une instrumentation plus imposante comme sur la pièce-titre par exemple. La meilleure du lot? Café Tuyo, qui est d’ailleurs le premier single. Bon choix. (Stéphane Plante)

The Future Is Your Past - The Brian Jonestown Massacre ***1/2

Vingtième long-jeu pour Anton Newcombe et ses acolytes. Rien de déstabilisant dans l’ensemble mais pas moins agréable à l’écoute. This light is about to change emprunte les sentiers d’un glam/blues souvent entendus mais avec la superposition bringuebalante de l’acoustique et l’électrique, ça rend le tout sympathique. Les obsessions sixties sont toujours de mise. On entend même des relents de Donovan, ère Hurdy Gurdy Man, dans Fudge. Amateurs de fuzz, vibrato ou autres réverbérations psychédéliques, montez le son ! (Stéphane Plante)

My Burrow - Matt Holubowski ***1/2

L’enfant chéri de l’indie rock montréalais nous ravit d’un nouveau single devant se trouver sur son album Like Flowers on a Molten Lawn dont la sortie est prévue pour le 24 mars prochain. Un refrain soutenu avec une certaine nonchalance étudiée mais relevée de cordes donnant des petits airs de raffinement subtils à l’ensemble. Comme une ode à la douce paresse de février. Des guitares plus acérées tranchent au milieu de la sympathique balade sans que celle-ci ne perde son air d’aller. (Stéphane Plante)

