La mauvaise semaine du Bloc

Une nomination de Justin Trudeau qui insulte le Québec, c’est ce qu’on appelle du carburant pour le Bloc Québécois. Sans que le Bloc bouge, il devrait tout de même gagner quelques points dans les sondages.

Curieusement, le chef du Bloc a connu, quant à moi, l’une de ses semaines les plus difficiles. J’oserais même dire qu’il a aidé Justin Trudeau sans le vouloir.

Quelle idée que de demander à rencontrer Amira Elghawaby avant de se prononcer sur la pertinence de sa nomination ! La plupart des autres chefs ont tranché la question en se basant sur la multitude d’écrits présentant sa vision du Québec. Il n’en fallait pas plus pour conclure à son incapacité de devenir la personne qui bâtit des ponts.

Cette demande de rencontre a placé le Bloc dans le même clan que Québec solidaire, le parti qui se prononcera peut-être sur la nomination de Mme Elghawaby lorsque celle-ci aura pris sa retraite. Le Bloc a attendu jusqu’à jeudi pour finalement se dire opposé à ladite nomination.

Dans ces explications, M. Blanchet n’a presque rien dit à propos de la rencontre. Il démontrait ainsi que ces quelques minutes avec Mme Elghawaby n’ont rien changé.

Réaction tardive

Le Bloc prenait donc position une semaine après la décision de Justin Trudeau de nommer sa représentante spéciale. Assez lent merci pour un parti qui se présente comme le chien de garde, bien éveillé au pas de la porte, qui surveille jour et nuit les intérêts du Québec !

Pierre Poilievre avait fait connaître son opposition à la nomination six jours plus tôt dans une déclaration qui ne laissait pas place à l’ambiguïté. François Legault avait fait la même chose lundi. Le chef du Parti libéral du Québec avait exprimé son opposition mardi. Sur une nomination fédérale qui heurte le Québec, le Bloc qui parle dernier ? Pas possible.

La rencontre entre Yves-François Blanchet et Amira Elghawaby aura même aidé monsieur Trudeau. Les stratèges libéraux y ont vu une opportunité. La crise commençait à être grosse chez les libéraux, la veille.

Tel un boxeur qui se sort du coin, Justin Trudeau a utilisé ce tête-à-tête médiatisé pour mettre en scène les excuses de Mme Elghabawy. L’image était parfaite. Souriante, attablée avec un chef nationaliste québécois, elle récita son petit message de repentir. Le même jour, Justin Trudeau a changé de ton et exprimé une compréhension pour les Québécois.

Début de la fin de la crise pour l’équipe Trudeau. Il y a encore de la fumée, mais plus de flammes. Merci, Yves-François !

McKinsey

Au comité parlementaire sur les contrats à McKinsey, Yves-François Blanchet a insisté cette semaine pour faire convoquer Dominic Barton, l’ex-dirigeant de la firme. Fait exceptionnel pour un chef, il a tenu à s’y présenter lui-même pour interroger M. Barton. Barton a gagné la manche.

Peu importe ce qui ressortira de l’enquête, cette séance sera retenue comme un pétard mouillé.