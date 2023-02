Les bienfaits d’un mois sans alcool

Le « Défi 28 jours », le « Dry January » ou encore le « Sober October »... la pause de consommation d’alcool prend plusieurs formes et gagne en popularité chaque année. Que dit la science sur les bienfaits sur le corps et l’esprit de ce sevrage volontaire?

Une pause brève, des bénéfices à long terme

Pour les personnes qui boivent souvent, traverser un mois entier sans alcool peut représenter tout un défi. Certaines peuvent se demander : « À quoi bon, si l’on reprend ses vieilles habitudes par la suite? » Avant tout, cet arrêt permet de comprendre l’effet de l'alcool et le rôle qu'il joue dans sa vie. Il est important de garder en tête que l’objectif est de prendre un virage durable vers une consommation raisonnée. Dans un sondage britannique effectué auprès de milliers de personnes ayant réalisé leur défi de 30 jours sans alcool, 82 % ont affirmé avoir approfondi leur réflexion sur leur rapport à l’alcool et 80 % se sentent plus en contrôle au moment de boire.

Un bon décrassage

En buvant souvent, on risque de surcharger son foie en graisses. Ceci entrave sa capacité à réaliser ses 500 fonctions essentielles pour le corps. Ce gros organe interne s’occupe notamment de la digestion, de la production d’énergie, de la détoxification du sang et de la production d’hormones. Heureusement, arrêter l’alcool pendant 30 jours permet au foie de se régénérer. Une étude britannique auprès de participants au « Dry January » indique qu’en moyenne, la raideur du foie a diminué de 12,5 %, après 30 jours.

Alléger la pression

Après un mois sans alcool, la pression artérielle s’améliore. Des composants de l’alcool provoquent une inflammation des tissus corporels et une déshydratation de la peau. Prendre une pause de boissons alcoolisées rend donc la peau plus belle. Un mois sans alcool diminue l’inflammation à travers tout le corps, réduisant les douleurs aux muscles, aux jointures et à la tête. Comme une consommation moyenne d’alcool compte 100 à 150 calories, on risque de prendre du poids après plusieurs verres. En plus, consommer de l’alcool a tendance à ralentir l’élimination des graisses, favorisant même leur accumulation sur certaines parties du corps. Plusieurs participants au mois de sobriété ont constaté une perte de poids.

Mieux se recharger

Après un mois sans alcool, les participants aux études scientifiques britanniques ont affirmé à 71 % avoir mieux dormi et 67 % disent avoir eu plus d’énergie durant le jour. Contrairement à ce que l’on peut penser, l’alcool n’aide pas du tout à mieux dormir. La qualité du sommeil est réduite par une consommation régulière, car l’alcool perturbe les cycles dans la nuit, empêchant le sommeil d’avoir un effet récupérateur.

Clarté d’esprit

L’alcool remplit le cerveau de dopamine, un neurotransmetteur qui influence le sentiment de plaisir. Or, quand cette substance quitte, l’anxiété et la dépression peuvent prendre la place de l’ivresse. Une étude de l’Université de Sussex indique que 57 % des participants à une pause mensuelle de consommation avaient amélioré leur mémoire et leur concentration. Plusieurs ont aussi réalisé, grâce à cette abstinence temporaire, qu’ils n’ont pas toujours besoin d’alcool pour éprouver du plaisir.