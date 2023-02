Le CH en vacances: un pina colada bien mérité pour Samuel Montembeault

Pendant qu’une vague de froid extrême sévit au Québec, le gardien du Canadien Samuel Montembeault souriait à l’idée de savourer un pina colada sur une plage du Mexique pendant la pause du Match des étoiles.

Le Québécois de 26 ans, qui fait partie des belles révélations du club montréalais cette saison, n’a certainement pas volé ces précieuses journées de répit.

«Ça va donner le temps de décrocher et de prendre un peu de soleil», a-t-il noté, précisant que le voyage en sol mexicain était prévu avec sa blonde, mais aussi en compagnie du défenseur David Savard et sa femme.

«J’ai joué beaucoup de hockey récemment avec la blessure de Jake [Allen], a noté Montembeault, à juste titre, lui qui était d’office pour neuf des onze plus récents matchs du Tricolore. Ça va être bon pour se relaxer les jambes en ne touchant pas à la glace pendant quelques jours. C’est bien aussi de pouvoir décrocher un peu du hockey. Nous sommes sans arrêt ici et nous pensons juste à ça. Ça va être bon d’avoir la tête ailleurs et de profiter du moment.»

«Vraiment content»

S’il compte se reposer un peu, Montembeault ne se plaindra certainement pas du fait qu’il a été autant utilisé dans le dernier mois.

«J’étais content d’avoir plusieurs matchs de suite et de voir autant d’action, a-t-il d’ailleurs indiqué. Ça faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé, possiblement depuis le junior avec l’Armada.»

Le gardien originaire de Sainte-Gertrude, près de Bécancour, a donc pris part à 10 rencontres durant le mois de janvier. Il a notamment disputé quatre parties en six jours, entre le 12 et le 17 janvier, bloquant au passage 138 des 145 rondelles dirigées vers lui. Profitant du taux d’efficacité de ,952 de Montembeault durant cette période, le Canadien avait obtenu trois victoires [sur quatre], soit contre les Predators de Nashville, les Rangers de New York et les Jets de Winnipeg.

«Je suis vraiment content, a résumé le Québécois. Je pense que ça va bien depuis le début de la saison. J’ai travaillé fort l’été dernier, et on continue de le faire avec l’entraîneur des gardiens [Éric Raymond]. Je suis heureux de la progression et c’est important de continuer dans cette voie.»

Un retour occupé

Montembeault, qui affiche un dossier de 10-10-2, tentera de poursuivre sur sa lancée à son retour du Mexique. Le CH aura d’ailleurs deux matchs en autant de jours en revenant de la pause des étoiles, ayant rendez-vous au Centre Bell avec les Islanders de New York, le 11 février, puis avec les Oilers d’Edmonton le lendemain.

«En revenant, nous aurons deux matchs consécutifs et je m’attends possiblement à jouer l’un des deux», a-t-il projeté.

En fait, le Canadien jouera même un troisième match en quatre jours au Centre Bell, soit le 14 février, jour de la Saint-Valentin, face aux Blackhawks de Chicago.