Le concours de l’ennui

SUNRISE | Il y a un désir de se réinventer avec de nouvelles épreuves à la plage et sur un terrain de golf. Mais il y a aussi le danger de perdre l’essence même d’un concours d’habiletés. La LNH n’a pas gagné son pari avec sa formule pour le volet des habiletés au match des étoiles au FLA Live Arena.

Pour dire la vérité, c’était d’un ennui mortel. Les partisans des Panthers, qui n’ont pas la réputation d’enflammer l’édifice en temps normal, ont regardé ce triste spectacle sans trop faire de bruit. On leur pardonnera puisqu’ils n’avaient aucune raison de bondir de leur siège.

Sergei Ovechkin, le garçon de quatre ans d’Alexander, a diverti un peu les courageux fidèles dans les gradins en patinant et décochant des tirs entre les concours.

Svechnikov, le plus rapide

Dans une épreuve plus traditionnelle, et surtout plus intéressante, Andreï Svechnikov a gagné le titre du patineur le plus rapide. L’ailier des Hurricanes de la Caroline a réalisé un tour de glace en 13,699. En finale, Svechnikov a battu Kevin Fiala, des Kings de Los Angeles.

Considéré comme un très bon candidat pour cette couronne, Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, a chuté lors de son tour.

Shea Weber et Zdeno Chara ont accroché leurs patins. Il était donc possible de voir un nouveau vainqueur à l’épreuve du tir le plus puissant. Elias Pettersson, un centre de 6 pi 2 po et 176 lb, a montré qu’il n’y avait pas juste le poids comme facteur crucial pour décocher une puissante frappe.

Le centre des Canucks de Vancouver l’a emporté avec un plomb de 103,2 mph. Rasmus Dahlin, des Sabres de Buffalo, est l’unique autre joueur qui a franchi la barre des 100 mph (102,3).

Alex Ovechkin a terminé au cinquième rang avec un tir à 95,1 mph. Le capitaine des Capitals a touché le poteau à son premier essai.

À la Raymond Bourque

Connor McDavid a fait honneur à sa réputation. S’il n’a pas participé à l’épreuve du patineur le plus rapide, le phénomène des Oilers a obtenu une note parfaite de quatre en quatre pour le tir de précision lors du tour initial. Il a rendu hommage à Raymond Bourque qui était le roi de cette épreuve à l’époque.

Dans la finale de ce concours, Brock Nelson a toutefois battu Nazem Kadri qui avait éliminé McDavid en demi-finales.

On notera aussi au passage que Nick Suzuki, l’unique représentant du CH, a remporté le concours loufoque sur un terrain de golf où on mélangeait le hockey et le golf.