Les meilleurs conseils pour protéger son bien-être cardiaque

Malheureusement, les problèmes cardiaques peuvent affecter n'importe qui.

Mais qu'ils soient héréditaires ou causés par des choix de mode de vie, il existe des mesures qui peuvent être prises pour aider à atténuer les risques et à protéger le cœur autant que possible. Pour marquer le Mois de la santé cardiaque au Royaume-Uni, la responsable de la physiothérapie de Nuffield Health et responsable de la réadaptation cardiaque, Helen Alexander, a proposé quelques conseils.

Activité physique

L'activité sportive peut aider à garder votre cœur en bonne santé en contrôlant la tension artérielle et en améliorant votre cholestérol.

«Si vous débutez dans le sport, commencez par développer plus d'activités du quotidien - en utilisant les escaliers plutôt que l'ascenseur, en marchant davantage, en utilisant moins la voiture ou en vous garant plus loin que d'habitude. En étant actif, vous obtiendrez plus d'avantages si vous êtes capable d'atteindre un rythme qui vous fait vous sentir au chaud et confortablement essoufflé», a-t-elle déclaré. «Cependant, si vous avez récemment eu un événement ou une intervention cardiaque et que vous souhaitez augmenter votre activité physique, suivre un programme de réadaptation cardiaque peut vous assurer de reprendre l’exercice en toute sécurité sous la direction d’un professionnel.»

Diète

Une alimentation saine et équilibrée joue un rôle important dans la santé de votre cœur. Essayez de réduire votre consommation de graisses saturées (que l'on trouve notamment dans les produits d'origine animale, ainsi que dans les produits laitiers riches en matières grasses et les friandises sucrées) en les remplaçant par des graisses insaturées. Les bonnes sources comprennent les poissons gras, l'huile d'olive, les noix et les graines.

«Contrairement à la croyance populaire, les glucides doivent absolument faire partie d'une alimentation saine - ils sont excellents pour l'énergie et contiennent des nutriments et des fibres importants, qui sont essentiels à la santé cardiaque. Essayez de rechercher des options de céréales complètes à libération plus lente telles que l'avoine, du pain complet et des pâtes à incorporer dans votre alimentation», explique l’experte.

«Les fruits et légumes devraient être la pierre angulaire de tous les régimes sains pour le cœur car ils ont un grand nombre de propriétés anti-inflammatoires et une grande quantité de fibres alimentaires. Essayez toujours de manger un "arc-en-ciel" de fruits et légumes pour obtenir beaucoup de variété dans votre régime.»

Santé mentale

Prendre soin de notre forme mentale est tout aussi important que prendre soin de notre santé physique. Nous subissons tous un peu de stress au quotidien, mais si votre niveau de stress dépasse ce que vous pouvez supporter, cela peut vous affecter physiquement.

«Reconnaître quelles situations ou activités contribuent à votre stress, puis mettre en place des stratégies d'adaptation est souvent une première étape. Réfléchissez aux activités qui vous permettent de vous sentir calme et satisfait et prenez du temps pour elles - il peut s'agir d'une promenade, être dans la nature ou lire un livre. Prenez le temps de réfléchir à la façon dont vous gérez actuellement le stress quotidien et demandez de l'aide si vous vous sentez dépassé ou si vous pensez que cela pourrait affecter votre santé», a noté Helen Alexander.

Arrêter de fumer

En ce qui concerne la santé cardiaque, le tabagisme augmente le risque de maladies cardiaques et circulatoires.

«Ce n’est pas facile d’arrêter de fumer, mais de l'aide est disponible - vous avez quatre fois plus de chances d'arrêter si vous obtenez des conseils professionnels. Vous pouvez demander l'aide de votre médecin généraliste, de votre pharmacien local ou de l'équipe locale d'arrêt du tabac», a-t-elle poursuivi. «Une fois que vous avez fixé une date d'arrêt, parlez-en à votre famille, vos amis et vos collègues afin qu'ils puissent vous soutenir à travers tous les sentiments et émotions que vous pourriez ressentir et dont vous vous souviendrez - cela en vaudra la peine.»

Perdre du poids

Tout le monde a besoin de graisse corporelle (la quantité idéale diffère d'une personne à l'autre), mais en avoir trop, en particulier autour de la taille, peut mettre notre santé en danger. L'excès de poids peut entraîner une accumulation de matières grasses dans nos artères, augmentant le risque de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Un excédent de poids autour de votre taille peut rendre plus difficile pour votre corps l'utilisation d'une hormone appelée insuline, qui contrôle votre taux de glucose sanguin (sucre), et peut conduire au diabète de type 2.

«Perdre du poids peut être difficile et nécessite souvent des changements dans notre alimentation et nos niveaux d'activité physique. Bien que le principe de base de la perte de poids soit simple - l'énergie que vous consommez (calories) doit être inférieure à l'énergie que vous utilisez - l'efficacité de tout régime que vous entreprenez variera d'une personne à l'autre. Assurez-vous de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, et vous serez plus susceptible de vous y tenir», a ajouté Helen Alexander.