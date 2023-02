LNH : des retrouvailles plus chaleureuses pour les Tkachuk

Le week-end des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) permettra à la famille Tkachuk de vivre des moments inoubliables, puisque les frangins Brady et Matthew y participeront tous les deux, et ce, au sein de la même formation.

Désormais des rivaux directs au sein de la section Atlantique, les deux frères se côtoient à Sunrise en fin de semaine, durant laquelle le concours d’habiletés et le mini-tournoi à trois contre trois se tiendront au FLA Live Arena. Les fils de l’ancien attaquant Keith Tkachuk – quintuple invité à la classique – ne dissimulent évidemment pas leur fierté de représenter non seulement leur formation, mais aussi le clan familial.

Néanmoins, même s’il s’agit de compétitions n’ayant aucune influence au classement, ils expriment haut et fort leur désir de vaincre et d’avoir raison sur l’autre. Ils n’ont visiblement pas l’intention de changer d’un iota pendant l’événement.

«J’ai toujours eu le dessus sur lui. Vous pouvez le constater. Regardez-le!» s’est exclamé Matthew, porte-couleurs des Panthers de la Floride, au sujet de son frère quand ils ont été interrogés par le quotidien «Sun-Sentinel», jeudi, à Fort Lauderdale.

Aussi, il faut rappeler que Brady est âgé de 23 ans, deux de moins que son vis-à-vis ayant un peu plus d’expérience. Les taquineries remontent certes à plus longtemps et le capitaine des Sénateurs d’Ottawa s’y est habitué. «Il m’a dominé et il avait également ce côté agressif que tout le monde aime», a-t-il souligné.

«Habituellement, il gagnait contre moi dans tout ce que nous faisions, du moins, jusqu’à un certain âge où j’ai finalement eu une chance de lutter. C’est comme cela que nous sommes devenus compétitifs. Peu importe l’enjeu, on voulait l’emporter», a-t-il ajouté.

Bonne chance au troisième attaquant

Sans surprise, l’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Jim Montgomery, réunira les Tkachuk au sein d’un même trio dans l’équipe de l’Atlantique. Le troisième hockeyeur qui se joindra à eux, soit un attaquant ou Rasmus Dahlin, seul défenseur de l’équipe, devra se montrer convaincant pour obtenir la rondelle.

«Je suis certain que nous allons tous les deux pépier si nous ne recevons pas le disque, a avoué Brady, qui s’attend à entendre son frère lui exiger la rondelle en pleine action. Nous sommes faits ainsi.»

Quant au long terme, les deux hommes espèrent que la classique des étoiles constituera un avant-goût du futur. Ils aimeraient jouer dans la même équipe un jour, possiblement avec une formation américaine sur la scène internationale.

«Nous avons discuté de ce sujet. Peut-être que ce sera avec les États-Unis. Ce serait particulier d’être ensemble. Je sais que notre famille aimerait mieux ce scénario que de nous voir croiser le fer», a souligné Brady.

«Plus jeunes, on a tout fait ensemble. Être ici est très spécial à nos yeux», a de son côté rappelé Matthew.