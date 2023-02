LNH : qui devrait être le prochain capitaine des Canucks?

Échangé aux Islanders de New York il y a quelques jours, Bo Horvat a fait son choix quant à celui qui devrait lui succéder comme capitaine des Canucks de Vancouver.

Ayant porté la lettre «C» sur son chandail à compter de la campagne 2019-2020, l’attaquant estime qu’Elias Pettersson, qu’il va côtoyer au sein de la formation de la section Pacifique au weekend des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH), possède les atouts nécessaires pour assumer ce rôle. Même à l’âge précoce de 24 ans, le Suédois mise déjà sur un bagage substantiel, ayant totalisé 292 affrontements du calendrier régulier et représentant l’un des hockeyeurs-clés des Canucks.

«Si c’était possible, il aurait mon vote et je suis persuadé qu’un jour, il arborera le C sur sa poitrine, a prédit Horvat au site NHL.com, jeudi. Ainsi, je serai le plus heureux au monde pour lui si cela se concrétise, puisqu’il sera un excellent capitaine.»

«Grâce à son leadership sur la glace, il a davantage grandi cette année, a-t-il poursuivi à la même source. Il commence à prononcer quelques mots à l’intérieur du vestiaire et il prend vraiment la situation en main. Je n’ai pas assez de compliments à émettre relativement à sa manière de jouer et sa façon de prendre soin de lui. Il est en pleine émergence comme grand leader et grand joueur. Je suis certain qu’il assumera un rôle encore plus important que maintenant.»

Rester fort

En dépit de ces belles paroles, Pettersson se concentrera sur les tâches que son club voudra bien lui confier. Actuellement, le contexte est plutôt défavorable à Vancouver, où la formation locale affiche un dossier de 20-26-3 bon pour le sixième rang de la section Pacifique. Les Canucks tenteront tant bien que mal de conclure la campagne du bon pied avec l’entraîneur-chef Rick Tocchet aux commandes, celui-ci ayant remplacé Bruce Boudreau en janvier.

«Peu importe ce que l’équipe exigera de ma part, je ferai de mon mieux, a indiqué Pettersson. Je veux plus prêcher par l’exemple, car je ne suis pas le plus volubile. J’aime montrer la voie grâce à la qualité de mon jeu.»

Horvat a pris le chemin de Long Island lundi dans une transaction envoyant notamment le Québécois Anthony Beauvillier en Colombie-Britannique. Cette saison, il a récolté 31 buts et 23 mentions d’aide pour 54 points en 49 parties. Il devrait effectuer ses débuts avec sa nouvelle organisation à l’occasion du match de lundi contre les Flyers de Philadelphie.