L’Océanic blanchit les Eagles

Le gardien Patrik Hamrla a bloqué les 30 lancers des Eagles du Cap-Breton pour obtenir son quatrième jeu blanc de la saison, dans un gain de 4 à 0 de l’Océanic de Rimouski, vendredi au Cap-Breton.

Alexandre Blais s’est démarqué dans la victoire des visiteurs avec une récolte de trois mentions d’aide.

Jouant devant parents et amis, Cory MacGillivray et Quinn Kennedy ont touché la cible pour les vainqueurs. Julien Béland et Lyam Jacques ont également trouvé le fond du filet durant la rencontre.

« Une belle victoire »

« C’est une belle victoire. Tous les trios ont contribué et Hamrla a été ultrasolide devant le filet. Depuis qu’on a muté Blais au centre, il joue très bien. Il récupère les rondelles. Son trio avec Maxim Coursol et Lyam Jacques a fait de très belles choses. MacGillivray n’avait pas joué depuis longtemps. Il s’entraîne fort et il a joué un bon match », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

La première période s’est déroulée à un train d’enfer. Les deux équipes ont obtenu quelques bonnes chances de marquer.

C’est finalement l’Océanic qui a brisé la glace avec moins de 10 secondes à faire à l’engagement initial sur une belle descente d’Alexandre Blais qui a attiré le défenseur adverse vers lui avant de refiler le disque à Lyam Jacques qui a marqué son septième but de la saison.

Trois buts de l’Océanic en deuxième

L’Océanic a frappé à la vitesse de l’éclair, en début de deuxième, lorsque Julien Béland s’est emparé du retour de Luka Verreault à l’embouchure du filet pour doubler l’avance des visiteurs.

En milieu de période, Cory MacGillivray a complété une belle poussée en zone adverse en battant Nicolas Ruccia du revers de l’enclave.

Les jeunes Blais et Maxim Coursol avaient amorcé la séquence. Blais a ajouté une troisième passe sur le but de Quinn Kennedy qui portait la marque à 4 à 0 en faveur de l’Océanic. Hamrla a bloqué 17 tirs en deuxième.

L’Océanic a limité les chances de marquer de l’adversaire en troisième période pour concrétiser la victoire et le blanchissage.

En bref

Comme prévu, Jan Sprynar était de retour au jeu. C’est Nathan Lévesque qui a été retranché pour lui faire une place.

Jacob Mathieu et Maël St-Denis sont toujours sur la touche tandis que Mathys Laurent et Spencer Gill ont été laissés de côté.

L’attaquant de 19 ans Julien Béland est le joueur étudiant par excellence en janvier chez l’Océanic. Il étudie en sciences de la nature au Cégep de Rimouski.