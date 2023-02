Loricorps devient partenaire du Centre de recherche de l'Institut en santé mentale de Montréal

Les chercheurs du Groupe de recherche Loricorps de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont officialisé un partenariat avec le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal de CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CR-IUSMM).

Loricorps, c'est 10 années de recherche et d'expertise concernant la lutte aux troubles alimentaires.

Ils seront à la fois à l'Université et au Centre de recherche pour continuer de développer leurs outils pour lutter contre les troubles alimentaires. Ils joindront une soixantaine de chercheurs montréalais en santé mentale et plus de 150 étudiants.

«Nous couvrons de nombreux problèmes de santé mentale en tant qu'expertise chez nos chercheurs, mais il nous manquait absolument celui des troubles de la conduite alimentaire. Il y a de nombreux autres problèmes de santé mentale en fait pour lesquels cette dimension alimentaire est cruciale», a expliqué le directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire de Montréal, Stéphane Guay.

Les outils numériques seront déployés sur un plus vaste territoire et permettront un meilleur encadrement, notamment dans les régions qui sont moins bien desservies par les programmes de soins en santé mentale.

Réalité virtuelle, application mobile... Toutes sortes de stratégies seront développées.

«Quand on développe de la santé numérique, et bien on devient plus accessible, on permet une plus grande efficacité, on évite que les enjeux se maintiennent au fil du temps et donc, ça permet de rayonner dans l'ensemble des différentes régions», a expliqué la chercheure et responsable du Groupe de recherche Loricorps, UQTR-CR-IUSMM Johana Monthuy-Blanc.

L'objectif : lutter contre les troubles alimentaires, surtout en cette semaine de sensibilisation.