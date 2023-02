«Mégantic»: une série qui peut «faire du bien à la population»

Durant les cinq premières secondes de la bande-annonce de la série Mégantic, on voit vibrer un verre d’eau en gros plan. Ce n’est pas un choix purement artistique, c’est un signal convenu avec les Méganticois. En l’apercevant, ils peuvent choisir de ne pas regarder la suite.

C’est ce qu’on appelle une image tampon. Ce code a été établi au cours des derniers mois par les producteurs avec le CIUSS local pour éviter que les citoyens soient confrontés contre leur gré, lors de la diffusion de la bande-annonce et des publicités à la télé, aux images de la catastrophe qui a fait 47 morts en 2013.

Il s’agit d’une des nombreuses mesures prises dans le but de préparer les gens de Lac-Mégantic à l’arrivée de la série sur Club illico.

« Nous ne faisons pas juste du divertissement. Il y a une responsabilité qui vient avec ce projet », signale Denis Dubois, vice-président des contenus originaux chez Québecor contenu.

850 personnes

Ainsi, lundi, 850 Méganticois pourront voir en primeur les deux premiers épisodes de la série lors de deux projections publiques qui se tiendront à la polyvalente Montignac en présence d’intervenants du milieu de la santé et de travailleurs sociaux.

Photo fournie par Club Illico

La bande-annonce a pour sa part été mise à la disposition de la cellule de proximité de Lac-Mégantic un mois avant son dévoilement afin de contrer l’effet de surprise. Un sondage a aussi été mené afin de déterminer si la population voulait que le tournage se déroule dans sa ville, et des rencontres ont lieu depuis novembre, toutes les deux semaines, avec la mairie, le CIUSS et le CLSC.

Sur la base des commentaires des quelques personnes qui ont vu la série, Denis Dubois croit que Mégantic « va faire du bien à la population ».

« Je ne veux pas généraliser, mais c’est une série qui peut aider certaines personnes. Il y a une bienveillance qui est là depuis les débuts et c’est assez émouvant. »

Faire œuvre utile

Les plaies sont néanmoins encore vives. Plusieurs Méganticois ont dénoncé la série et refuseront de la regarder.

Pourquoi un tel drame a-t-il besoin d’une œuvre de fiction pour ne pas sombrer dans l’oubli ? Pourquoi Mégantic, et pas le déluge du Saguenay ou Saint-Jean-Vianney ?

« Dans ce cas, répond M. Dubois, c’est un accident qui aurait pu être évité. Avec la série, on peut faire œuvre utile et aider à faire avancer les choses – on parle encore de la voie de contournement – pour qu’une tragédie comme celle-là ne se reproduise jamais. »

La série Mégantic sera disponible sur Club illico à compter du 9 février.